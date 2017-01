Nakon što CIK završi svoj dio posla, počinju aktivnosti novog OIK-a u Stocu, a sve dotad je nezahvalno prognozirati kako će izgledati birački spiskovi.

Članovi Inicijative za Stolac, uključujući lidere svih općinskih stranačkih ogranaka koje je okupila, i dalje su složni u tome da se ponovljeni izbori u ovoj općini bojkotuju, osim u slučaju da se niz stvari do tog dana drastično ne promijeni. Iz Inicijative upozoravaju na biračke spiskove na kojima se i danas, tvrde, nalazi više stotina osoba koje odavno nisu među živima, pribojavajući se i “novih podmetanja” koja se odnose na nove dokumente, a koje su pojedini građani navodno izvadili u periodu od 2. oktobra do danas.



Novi strahovi



Ne podržavaju ni novoimenovani OIK na čijem čelu se nalazi općinski pravobranilac Jozo Matić.



- Naša želja su novi birački spiskovi na kojima se neće nalaziti imena mrtvih osoba. Imamo jasne dokaze da su birački spiskovi 2. oktobra imali veliki broj imena osoba koje nisu među živima. Ukoliko isti taj spisak ostane na snazi i na ponovljenim izborima, to je valjan razlog za bojkot. U slučaju novih spiskova, uslov je da se ne dozvoli glasanje osobama koje su u međuvremenu, od 2. oktobra do danas, izvadile lične dokumente BiH, kazao nam je jučer zasad suspendovani nosilac liste Inicijative Demir Mahmutćehajić.



Tvrdi i da je nedavnim imenovanjem članova OIK-a u Stocu CIK prekršio Zakon o ravnopravnosti spolova, s obzirom na to da novi OIK čine tri osobe muškog spola.



- U odluci se navodi da nije bilo osoba ženskog spola koje su bile zainteresovane za rad u OIK-u. Mi, pak, smatramo da se dotični nisu potrudili da ih pronađu, čime su prekršili jedan od zakona ove zemlje. Osim toga, ko su ljudi koji su imenovani u novi OIK? Po kojem osnovu su imenovani i čime nas mogu uvjeriti da će raditi po zakonu? U Jozu Matića s razlogom sumnja veliki broj građana. Gospodin ima ratnu prošlost, blizak je HDZ-u koji ga je u Općinskom vijeću i imenovao pravobraniocem. Uostalom, imamo saznanja da je jučer (srijeda) boravio kod načelnika Boškovića i s njim nešto dogovarao. Matić kao pravobranilac i Bošković kao dosadašnji načelnik dugo već usko sarađuju, pa je naša sumnja da je Matić ustvari više blizak Boškoviću nego suspendovani Perić, tvrdi Mahmutćehajić.



Nedavno imenovani predsjednik OIK-a Stolac Jozo Matić optužbe da je blizak HDZ-u i da ima ratnu prošlost nije želio komentarisati.



Vjera u institucije



- Čvrsto vjerujem u institucije ove zemlje i neka svatko radi svoj posao najbolje kako zna, to je sve što vam o toj temi mogu kazati, rekao je dodajući i kako OIK u novom sazivu još nije zasjedao.



- Čeka se da odluka o imenovanju postane pravomoćna. Nakon što SIP završi svoj dio posla, započet će i naše aktivnosti. Dotad je nezahvalno davati prognoze kako će izgledati birački spisak ili kada će se izbori ponoviti. Prema mojoj pretpostavci, spisak će ostati isti kao i 2. listopada, s obzirom na to da Izborni zakon tako nalaže, kazao je Matić.



Glasnogovornica CIK-a BiH Maksida Pirić saopštila je da će brojni detalji o pitanju Stoca biti poznati nakon odluke o raspisivanju izbora, odnosno nakon pravosnažnosti nedavnih odluka.



