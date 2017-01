Ako bi se evropske zemlje pridružile sankcijama SAD to bi se negativno odrazilo na evropske integracije BiH, rekao je Petar Đokić, predsjednik SP-a nakon završenog sastanka koalicije SNSD, SP i DNS u Banjaluci.

Petar Đokić / 24sata.info

Oni su osudili američke sankcije protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, zaključivši da su to sankcije protiv RS jer, kako je istakao Đokić, Dodik nije samo predsjednik SNSD-a nego i Republike Srpske, koga su građani dva puta birali na tu funkciju.



Predsjednik SP-a je rekao da očekuju da će dolaskom nove američke administracije doći do ukidanja sankcija ili barem razmatranja njihovog ukidanja u najkraćem periodu.



Upitan kako komentariše poziv za saslušanje Cvijanovićeve, Đokić je istakao da je to apsolutno neprihvatljivi vid pritiska Tužilaštva BiH, podsjetivši da je RS implementirala odkuku Ustavnog suda BiH po pitanju Dana Republike.



Đokić je rekao je da je koalicija uputila inicijativu Savjetu ministara BiH da Maureen Cormack, američki ambasador u BiH, bude proglašena nepoželjnom osobom, ali da nije razmatrano da Vlada RS prekine saradnju sa američkom Ambasadom.



(NN)