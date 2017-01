Daljnji put BiH ka evropskim integracijama znači unapređenje legislativnog okvira BiH, nove ekonomske projekte i koristi za sve građane, izjavio je danas za Fenu predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.

Zvizdić je to rekao nakon sastanka koji je, zajedno sa zamjenicima predsjedavajućeg, ministrom finansija i trezora Vjekoslavom Bevandom i ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirkom Šarovićem imao s predstavnicima Delegacije Evropske unije u BiH predvođenih ambasadorom Larsom- Gunnarom Wigemarkom. Sastanku je prisustvovao i direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović.



Kaže da su se na sastanku s ambasadorom Wigemarkom i njegovim prvim saradnicima kao dominantne pojavile dvije teme.



- Prva je bila razmjena dosadašnjih saznanja i informacija o stepenu aktivnosti koje su vezane za realizaciju odgovora iz Upitnika Evropske komisije, koga i dalje smatramo najvažnijim zadatkom i procesom koji u ovom trenutku vodi Vijeće ministara BiH, a koji znači naredni iskorak na putu evropskih integracija - rekao je on.



Konstatovano je da stvari u ovom trenutku idu u pozitivnom smislu, da su sve institucije koje su dobile pitanja već počele pripremu odgovora i neko "prolazno vrijeme" bit će polovinom februara kada će se dobiti prva analiza odgovora i stepena realizacije odgovora.



U okviru druge teme današnjeg sastanka razgovarano je o realizaciji onih aktivnosti koje će omogućiti BiH da postane dio regionalnih ekonomskih investicionih projekata, a oni podrazumijevanju usvajanje nekoliko strategija, kao što su strategija u oblasti energetskog sektora, strategija ruralnog razvoja, koja bi omogućila pristup IPA fondovima namijenjenim za pomoć poljoprivredi, te strategije vezane za pitanja zaštite životne sredine.



- U principu je Vijeće ministara BiH realiziralo veliki dio svojih obaveza za svaku od ove tri strategije, stepen pripremljenosti je u jednoj zreloj fazi i očekujemo da zajedno s predstavnicima entiteta te stručnu i administrativnu pomoć Evropske komisije ove procese završimo u narednih četiri-pet mjeseci - kazao je Zvizdić.



Upitan kako predstavnici EU gledaju na realizaciju pripreme odgovora iz Upitnika, Zvizdić je rekao da je s obzirom na stanje kakvo je bilo u trenutku kada su ljudi koji vode Evropsku komisiju zatekli prije nekoliko godina, prošla godina bila najuspješnija na putu evropskih integracija BiH još od 2000. godine kada su napravljeni početni koraci na ovom putu.



- Oni su zasigurno vrlo zadovoljni, riječ je kredibilnom, pa čak u nekim segmentima o neočekivano dobrom procesu u odnosu na stanje blokada koje su sami zatekli. To govori o spremnosti svih institucija da evropske integracije još smatramo svojim najvažnijim vanjskopolitičkim prioritetom i da je sazrelo saznanje i ispravno razumijevanje da naš dalji put ka evropskim integracijama znači unapređenje legislativnog ovira BiH, nove ekonomske projekte i koristi za sve građane BiH - zaključio je Zvizdić.

