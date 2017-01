Kongres Bošnjaka Svijeta iznio je saopćenju za javnost niz kritika na račun predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Mladena Ivanića, uz tvrdnje da je "opet priskočio u pomoć Miloradu Dodiku, rušitelju bh. državnosti, suvereniteta, nacionalne i etničke konstitutivnosti nesrba u dijelu BiH gdje ima apsolutnu vlast".

Mladen Ivanić / 24sata.info

- Način na koji se Ivanić zaštitnički odnosi prema Dodiku, paralelan je pokušaju odbrane poratne i ratne RS čija je politička, zakonodavna i vojna vlast osuđena od Tribunala u Hagu. Koliko god se Ivanić zaklinje u zakone, procedure i Ustav BiH, on se na drugoj strani predstavlja kao zaštitnik radikalizma u RS-u, odakle se zahtijeva secesija i podjela države BiH - ustvrdili su u saopćenju iz ovog kongresa.



Ocjenjuju da se Ivanić svojim "navodno tolerantnim i pomirljivim potezima zasigurno kandidira za novog vođu RS ili bolje reći novog Milorada Dodika".



Iz Kongresa Bošnjaka Svijeta poručuju da bi to bio još jedan promašaj i prevara jer, smatraju, "proizvod stvoren od zločina već 25 godina nije promijenio ništa od svoje suštine".



- Pred međunarodnim faktorom Ivanić se pokazuje kao razumnija varijanta užasavajućeg projekta etničkog čišćenja. Budućnost BiH s novim Miloradom Dodikom u liku Mladena Ivanića osuđena je na novo desetljeće svakodnevnog iscrpljivanja, ali ne i na nestanak. To patrioti ove zemlje nikad neće dopustiti - ističu iz ove organizacije.



Ocjenjuju "otvorenu zaštitu i propagandu takve RS od strane Mladena Ivanića" kao "antidržavnu, antiustavnu i samim tim neprijeteljsku prema državi BiH i svim njenim građanima, saopćeno je iz Press službe Kongresa Bošnjaka Svijeta.



(FENA)