Lord Paddy Ashdown, nekadašnji visoki predstavnik u BiH te jedan od najžešćih kritičara aktuelnog predsjednika RS na međunarodnoj političkoj sceni, komentirajući sankcije SAD protiv Milorada Dodika, dao je kratku izjavu za "Avaz", kazavši: "Konačno!"

Lord Paddy Ashdown

U prvom kratkom razgovoru, nakon što je upitan za komentar na sankcije protiv Dodika, samo je odahnuo.



- Bojim se da neću nikako biti konstruktivan. Bolje da vam ne dajem izjavu - kazao je Ashdown.



Nakon toga "Avaz" ga je kontaktirao ponovo.



- Mogu samo reći: Šta su čekali toliko dugo! Evropska unija sada bi trebala slijediti potez Sjedinjenih Američkih država i također kazniti Dodika - rekao je za Ashdown.



On je već duže vrijeme upozoravao na to da Dodik ima plan da državu učini potpuno nefunkcionalnom kako bi svi odustali od nje, a o tome je čak javno govorio i na vanjskopolitičkom odboru irskog parlamenta, kada je rukovodstvo RS nazvao separatističkim te pozvao EU da ih izolira.



Ashdown je bh. javnosti poznat po aktivnom djelovanju protiv onih koji krše Dejton, pa je tako samo u i jednom danu u junu 2004. smijenio 59 javnih i partijskih funkcionera, uglavnom članova SDS-a, od kojih 11 trajno, dok je za 48 njih obećao da će se moći vratiti na javne funkcije kada bude uhapšen Radovan Karadžić.



Također, kroz bonske ovlasti on je nametnuo čak 430 odluka.





(FENA)