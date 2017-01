Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić pozvao je danas pravosudne organe Bosne i Hercegovine da, u skladu sa svojim nadležnostima, sankcioniraju nepoštivanje Ustava Bosne i Hercegovine, kršenje mirovnog sporazuma iz Daytona i sve oštriji govor mržnje Milorada Dodika, predsjednika bh. entiteta RS.

Foto: 24sata.info

-Izostajanje sankcija protiv Dodika dovelo je masovnog kršenja Ustava i govora mržnje, te zabrinjavajuće radikalizacije, koja je već dostigla najavu secesije, mogućnost novog etničkog čišćenja, čime mirovni sporazum faktički prestaje važiti. Takav razvoj događaja već je doveo u pitanje mirovni proces koji je brižljivo razvijan i vođen pune dvije decenije - ukazao je Salkić.



Pozdravio je odluku State departmenta da uvede sankcije Miloradu Dodiku.



-Dodikova politika guranja prsta u oko cijelome svijetu konačno je tretirana na način kako i zaslužuje - dodao je.



U pokušaju izgradnje stabilnog društva u kojem dominiraju mir, stabilnost i tolerancija, Bošnjaci su godinama pokušavali biti konstruktivan faktor, ali je naša ruka saradnje konstantno odbacivana. Politika aktualnog rukovodstva RS-a je odlučno usmjerena ka kršenju mirovnog sporazuma, nepoštivanju Ustava i pravljenju velike Srbije.



U vrijeme kada su mnogi u dilemi da li se može dokazati agresija Srbije na Bosnu i Hercegovinu, mi imamo otvoreno pozivanje predsjednika entiteta i predsjednika susjedne zemlje da se Bosna i Hercegovina pocijepa i njen dio pripoji Srbiji. Upravo su to i bili ciljevi ideologije na kojoj je Milošević pokrenuo rat devedesetih. Takva politika nema budućnost i ona mora biti osuđena od strane civiliziranog svijeta - naveo je Salkić, saopćeno je iz Kabineta entitetskog potpredsjednika.



Američka vlada je Dodika stavila na svoju „crnu listu“, međutim, navodi Salkić, građani Bosne i Hercegovine očekuju da Dodikovo kršenje Ustava i zakona bude sankcionirano i od domaćega pravosuđa.



-Svjedoci smo da se njegovi radikalni stavovi šire i već su zarazili političke krugove u RS, tako da su danas i pozicija i opozicija u RS zapali u zamku radikalnog nacionalizma, u koju ih je uvukao Dodik. Pri tome, ovaj entitet tone sve dublje u ekonomsku krizu i finansijske probleme, privreda je na koljenima, a sve veći broj ljudi odlazi. Dodik građanima u zamjenu za hranu nudi referendume, secesiju, ustajanje na oružje..., kazao je entitetski potpredsjednik.



Pozvao je građane RS da se, kako je naveo, probude i zaustave „slijeđenje vođe, koji ih vodi u propast“.



-Pozivam ih samo da se prisjete da su prije dvadesetak godina oni ili njihovi očevi bili na ratnim linijama, a rat nikada nikome nije donio dobro, a samim tim nikome u ratu koji je bio i u Bosni i Hercegovini. Svi zajedno možemo graditi mir i stabilnost, to je pokazalo prethodnih dvadeset godina u kojima smo uspješno razvili saradnju, povjerenje i funkcionalne institucije države Bosne i Hercegovine - dodao je.



Bošnjaci su, naglašava Salkić, spremni da grade zemlju mira, stabilnosti i tolerancije.



-Već godinama Dodik plaši Srbe Sarajevom i Bošnjacima, kako bi na strahu građana gradio svoj totalitarni sistem i svoj autoritet vođe. Tako građen autoritet je kula od karata, ali i velika opasnost, jer ljudi u strahu djeluju nepredviđeno.



Bošnjaci nemaju želju niti interes da radikaliziraju odnose u Bosni i Hercegovini i da priželjkuju rat. Milorad Dodik sijući mržnju, iznosi permanentno laži, želeći da unese razdor između Bošnjaka i Srba.



Nažalost, nakon uvođenja sankcija, Dodik nije spustio loptu, već je nastavio aktivnosti na rušenju državnog ustavno-pravnog sistema. Još jednom pozivam institucije pravosuđa da ozbiljno i odgovorno prate situaciju - kazao je potpredsjednik Salkić.



On je pozvao domaće pravosuđe, te međunarodne organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, da podnesu prijave protiv Dodika i njegovog govora mržnje.

