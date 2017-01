Predsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da američke sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku nisu dobar način za rješavanje problema, te da će to samo dodatno zakomplikovati odnose u BiH.

Foto: 24sata.info

"Nisam veliki pobornik sankcija i ne mislim da to išta rješava, samo će dodatno komplikovati odnose u BiH", rekao je Vučić za Reuters.



Prema njegovim riječima, oni koji su donosili sankcije valjda znaju zašto su to napravili.



"Ne znam samo šta je konačni cilj, ali svakako mislim da se stvari rješavaju dijalogom i razumijevanjem između Srba, Bošnjaka i Hrvata, za šta ću se zalagati u razgovoru sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem", naveo je Vučić.



On je dodao da očekuje dodatno smirivanje tenzija između Srba i Bošnjaka, iako je po tom pitanju već puno urađeno.

(SRNA)