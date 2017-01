Lider Partije demokratskog progresa (PDP) Branislav Borenović pozvao je danas predsjednika Republike Srpske (RS) Milorada Dodika da ne priziva sankcije RS-u i ne uvlači je u dodatne probleme, koji mogu dugoročno ugroziti RS i njene građane.

-Znamo da nije ugodno biti pod sankcijama jedne od najmoćnijih zemalja i nimalo ne likujemo što su uvedene Miloradu Dodiku - naglasio je Borenović Feni.



Dodika poziva da nađe način da ne bude problem RS i na taj način pokaže da zastupa interese tog bh. entiteta.



-Najveća odgovornost sada je na Dodiku, da odluči u kojem pravcu će ići. Da li će da nastavi da vodi svoju borbu u koju će uvući i RS, što je dugoročno izgubljena bitka, ili će naći način da pokaže da, ako je on problem, neće biti problem RS-a - rekao je Borenović.



Napomenuo je da je Dodik danas u obraćanju javnosti, nakon sankcija SAD-a, iznio svoje stavove, a ne stavove RS-a i sve to ne smije ni na koji način da proizvede eventualne dugoročne posljedice po RS.



Nakon što je Dodik „zaradio“ sankcije SAD-a, predsjednik PDP-a je ponovo postavio pitanje da li je to „rezultat“ rada skupo plaćenih lobističkih kuća, pa i onih iz Amerike.



-Postavljam pitanje Dodiku gdje su potrošeni novci građana RS-a, oko 30 miliona KM budžetskih sredstava, datih u proteklih šest godina za lobističke kuće Vlade RS-a? Šta su radili ti lobisti i da li su bilo šta radili ili je to samo bilo 'rastaljivanje' između onih koji su omogućili da se taj novac izvuče iz budžeta RS-a - rekao je Borenović.



SAD je jučer predsjedniku RS-a uveo sankcije, jer je, kako su obrazložili, prijetnja provedbi Dejtonskog sporazuma.

