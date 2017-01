Sankcije predsjedniku bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpska Miloradu Dodiku uvedene su jer su njegovi postupci bili prvo aktivno kršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a ovaj korak imat će značajne posljedice - potvrdila je to bh. agencijama, među kojima je i Fena, ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država Maureen Cormack.

Foto: 24sata.info

- Također, ovaj korak je poduzet jer Dodik nastavlja voditi dijalog o podjeli BiH. Ozbiljno smo shvatili prijetnje referendumom o secesiji i ono što on radi u kršenju vladavine zakona. Smatramo da je to proces koji treba okončati kako bi BiH mogla ići dalje. To ne znači da nas ne brine negativna retorika drugih političara u BiH - pojasnila je Cormack.



Uvođenje sankcija koje provodi Ministarstvo trezora SAD-a nazvala je važnim korakom, a za to su se odlučili jer SAD vrlo ozbiljno shvata svoju ulogu onih koji trebaju štititi Dejtonski mirovni sporazum, ali i zbog činjenice da SAD snažno podržava evropski put BiH.



- Nedavne aktivnosti Dodika poput provođenje referenduma u septembru koji je on značajno vodio kršeći odluku Ustavnog suda BiH, kao i retorika koju je tada koristio jasno je govorila u prilog zagovaranju daljim podjelama u BiH i stvaranju novih problema - stav je Cormack.



Želeći biti potpuno jasna, kazala je da je ovo pojedinačna sankcija, dodajući da SAD podržavaju građane Republike Srpske te je izrazila nadu da će im ovaj korak pomoći da napreduju na putu da poboljšaju privredu i da se otvore nova radna mjesta.



Najavila da će SAD nastaviti pružati pomoć RS-u kroz niz programa u okviru Ambasade SAD, kao i BiH da ostvari ciljeve koje je postavila, a to su euroatlantske integracije.



Ambasadorica, međutim, nije imala informacije da li će neke druge države postupiti isto, ali je posebno naglasila da je ovaj korak koordiniran s najbližim partnerima.



Ovo je ujedno i poruka svima, dodala je, koji poduzimaju korake koji su suprotni odlukama Ustavnog suda, ponavljajući da je vladavina zakona ključna ne samo za BiH nego i za sve zemlje koje žele biti uspješne.



Na pitanje zašto se to događa nekoliko dana prije imenovanja nove američke administracije, ambasadorica je još jednom ponovila da je uvođenje sankcija proces unutar američke vlade koji zahtijeva pažljivo razmatranje i zato treba vremena, to su ozbiljni koraci koji se ne poduzimaju olako.



- Ovaj proces je tehničke prirode u pripremi i takav je kada se poništava - zaključila je, iznoseći podatak da su na toj listi 192 osobe iz Balkana, neke osobe su skinute s te liste, ali je to veoma dug birokratski proces.



Ured za kontrolu imovine stranaca pod Ministarstvom trezora, u konsultacijama sa State Departmentom, zvanično je definisao status Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, u skladu s Izvršnom uredbom (E.O.) 13304, koju je 28.5.2003. potpisao predsjednik George W. Bush.



E.O. 13304 odobrava sankcije protiv, između ostalog, osoba za koje je utvrđeno da su aktivno opstruirale ili predstavljaju značajnu opasnost u vezi s aktivnom opstrukcijom provedbe Daytonskog sporazuma - citat je iz saopćenja.



Kao rezultat današnjih sankcija, svaki dio imovine ili interes za imovinu Milorada Dodika, a koja je u posjedu ili pod kontrolom osoba iz SAD ili koja se nalazi unutar SAD-a, mora biti blokiran. Pored toga, generalno su zabranjene transakcije državljana SAD koje uključuju Dodika.



Milorad Dodik se usprotivio Ustavnom sudu BiH i prekršio zakon te predstavlja značajnu prijetnju u vezi s ometanjem provedbe Dejtonskog sporazuma. Ova mjera pokazuje čvrsto opredjeljenje SAD-a za Dejtonski sporazum, suverenitet i teritorijalni integritet BiH i kontinuiranu evropsku integraciju.



(FENA)