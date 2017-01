Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je danas, komentarišući američke sankcije uvedene predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, da su sankcije neprihvatljive i da, kako se pokazalo u praksi, nikada ne vode rješenju i napretku.

Nedeljko Čubrilović / 24sata.info

“Nije ovo prvi put da se nekom zvaničniku Republike Srpske izriču sankcije. I u prošlosti smo imali sankcije, pa čak i smjenu jednog predsjednika Republike i predsjednika Narodne skupštine. Kroz kontiunitet sankcija pokazalo se da to nikada nije vodilo napretku, ni socijalnom ni ekonomskom, kao ni jačanju demokratskih kapaciteta. Sve nesuglasice i sve probleme moguće je riješiti jedino dijalogom“, naglasio je predsjednik Narodne skupštine.



On je rekao da je zabrinjavajuće da su sankcije kao rigidna, nedemokratska mjera izrečene zbog poštivanja najviših demokratskih instituta, kakav je, recimo, referendum.



„Jedan od uslova američke administracije koji je, prema vlastitoj izjavi, dobio predsjednik Republike Srpske bio je da prekine rad na izradi zakonskih propisa sa ciljem reformisanja Ustavnog suda BiH, kako je to uređeno Ustavom BiH, i zamjene stranih sudija sudijama iz BiH. Ako su vlasti BiH i Republike Srpske birane na demokratskim izborima, kako je moguće da im se oduzme demokratsko pravo da predlože izmjene zakona u svojoj zemlji. To nije razlog za uvođenje sankcija, a posebno želim da naglasim da sve političke partije iz Republike Srpske dijele ovaj stav“, naglasio je predsjednik Čubrilović.



On je dodao da je i zahtjev koji je Dodik dobio od predstavnika američke administracije da spriječi objavljivanje rezultata referenduma u "Službenom glasniku Republike Srpske" nedemokratski, jer je objavljivanje rezultata demokratskog izjašnjavanja građana Republike Srpske zakonska obaveza.



„Niko u ovoj zemlji, pa ni predsjednik Republike ne može da krši zakon ma ko taj uslov da postavi pred njega“, naglasio je predsjednik Narodne skupštine. On je još jednom pozvao na dijalog i na poštivanje demokratske volje naroda iskazane na izborima, ističući da samo razgovorom i jednakim uvažavanjem stavova svih aktera političkog života u BiH i Republici Srpskoj može da se postigne rješenje za sva otvorena pitanja.



„Mi želimo komunikaciju, a ne izolaciju. Kažnjavati legalno izabrane predstavnike vlasti Republike Srpske na ovakav način je udar na najviše organe Srpske i pritisak na Republiku Srpsku, koja je u kontekstu zaštite njene ustavne pozicije i složenih odnosa u BiH i regionu suočena sa brojnim izazovima. Vrijeme sankcija i kažnjavanja je prošlo. Odnose treba graditi dijalogom i poštujući vladavinu prava i osnovna načela međunarodnog prava“, rekao je Čubrilović.



Predsjednik Narodne skupštine RS je izrazio očekivanje da će ova situacija, ipak, da se riješi na pozitivan način i da će SAD nastaviti da štite Dejtonski mirovni sporazum i grade dobre odnose sa Republikom Srpskom i njenim zvaničnicima, radi mira i stabilnosti BiH i regiona.



„Ne bi bilo dobro da se odnosi dalje zaoštravaju. Situaciju treba smiriti i u direktnom razgovoru sa predstavnicima američke administracije pokušati riješiti ovaj problem i otkloniti sve nesporazume“, zaključio je Čubrilović.



(NN)