Predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik, nakon što su mu Sjedinjene Američke Države (SAD) jučer uvele sankcije jer je, kako su obrazložili, prijetnja provedbi Daytonskog sporazuma, rekao je da je važno da to nisu sankcije RS-a.

Foto: 24sata.info

Na prvoj konferenciji za novinare u Banjoj Luci nakon što su mu, kako je kazao, odlazeća administracija SAD-a uvela "neke“ sankcije, Dodik je ustvrdio da se "osjeća ponosno i ne doživljava to kao kaznu, jer je to dokaz da nije bio spreman da trguje interesima RS-a ni u jednom slučaju kada su od njega očekivali razni ambasadari, a posebno odlazeća ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack“.



Odluku je nazvao "deplasiranom“ jer oni koji su je donijeli, kako je kazao, znaju da on nema nikakvu imovinu u SAD-u i da po tom osnovu ništa nisu imali ni da blokiraju.



-Nemam imovinu ili račun ni u inostranstvu, osim u Srbiji, ali nju ne doživljavam kao inostranstvo, već na jedan sasvim drugi način i stoga je deplasirano nešto zabranjivati i blokirati kada ne postoji u SAD-u - naveo je.



Tvrdi da je on inače pod sankcijama "raznih ljudi američke administracije već dugo vremena, a to je samo objavljeno sada od odlazeće američke administracije“.



Naveo je da odluka neće uticati na njegove lične i političke stavove te da je ovo "odmazda ambasadorice SAD-a u BiH Maureen Cormack“.



Iznio je niz optužbi na njen račun i tvrdnju da je "ona dokazani neprijatelj RS-a, u kojoj je nepoželjna", te traži od ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnatka da bude proglašena "nepoželjnom u BiH (personom non grata) jer je kršila zakone BiH".



Očekuje da bude i krivično gonjena, jer se, kako tvrdi Dodik, "miješala u unutrašnja pitanja drugih zemalja, što je zabranjeno važećim diplomatskim propisima, a kršila je i Daytonski sporazum, Ustav BiH, miješajući se u rad organa BiH, te lažno informisala američku administraciju o stanju u BiH".



Ustvrdio je da su ovo dovoljni razlozi da nova administracija SAD-a promijeni "politiku sile“, a da će s novom američkom administracijom imati dobru saradnju za razliku od sadašnje.



Kazao je da ostaje posvećen slovu 'Daytona'.



SAD su jučer predsjedniku RS-a uvele sankcije, jer je, kako su obrazložili, prijetnja provedbi Daytonskog sporazuma.



(FENA)