Iz State Departmenta potvrđeno je da je Milorad Dodik pod sankcijama SAD-a.

Ovo je na svojoj stranici objavio Ured za kontrolu stranih sredstava (Office of foreign assets control – OFAC), prenosi TV1.



U tekstu piše: Sljedeća osoba je dodana na SDN list (crna lista): DODIK, Milorad, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina; DOB 12 Mar 1959; Gender Male (individual) [BALKANS].



Inače, Ured za kontrolu stranih sredstava (Office of foreign assets control – OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD-a provodi programe ekonomskih sankcija, sveobuhvatnih ili selektivnih, uz blokiranje sredstava i restrikciju trgovine.



"Zabranjene transakcije" su trgovinske ili finansijske transakcije i drugi poslovi u kojima ne mogu učestvovati osobe iz SAD-a, osim ako to OFAC ne odobri.



"Zamrzavanje" predstavlja čin kontrolisanja ciljane imovine. Ove zabrane, variraju od programa do programa, jer je svaki program zasnovan na različitim vanjskopolitičkim i nacionalno sigurnosnim ciljevima SAD-a.



Ono što se u BiH naziva "crna lista" jeste Specially designated nations (SDN). OFAC periodično objavljuje spisak fizičkih ili pravnih osoba (SDN) kojim se zabranuje ulazak u SAD ili zamrzavaju njihova sredstva u SAD-u.







