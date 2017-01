Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da nije zvanično obaviješten da su mu Sjedinjene Američke Države (SAD) uvele sankcije, ali da, kako je naveo, takvo nešto očekuje.

Milorad Dodik / 24sata.info

- Ne znam da li je informacija da sam stavljen na američku crnu listu tačna, jer nijedan zvanični dokument još nisam dobio. Ali, očekujem tako nešto - rekao je Dodik za beogradske “Novosti”, a tu informaciju prenijeli su i banjalučki mediji.



Prethodno je beogradski "Blic", pozivajući se na nezvanične izvore, objavio da je američka administracija Miloradu Dodiku uvela zabranu putovanja u SAD i naložila zamrzavanje imovine i bankarskih računa u ovoj zemlji.



Tu informaciju zasad niko od zvaničnika RS-a u Banjoj Luci nije želio da potvrdi.



Dodik nedavno u dva pokušaja nije dobio vizu za ulazak u SAD, gdje je trebalo, kako je navodio, da prisustvuje određenim svečanostima u vrijeme inauguracije novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa.



Isticao je da će u to vrijeme ostati u RS-u, ali „da će biti prilike za njegovu posjetu SAD-u“, a da će se odreći bh. pasoša i putovati sa pasošem Republike Srbije.



Dodik je ranije tvrdio da je „stara američka administracija nastojala na neki način da spriječi njegov odlazak u SAD, ističući da on nije želio da trguje interesima RS“.



Ambasadorica SAD-a u BiH Maureen Cormack nije se duže vrijeme zvanično sastajala s predsjednikom RS-a.



-Mi očekujemo od svih lidera da grade zajedničku budućnost za ovu zemlju. Nažalost, ono što vidimo iz RS-a danas jeste tendencija da se više radi na podjelama, nego na spajanju. Nadam se da će se to promijeniti.., rekla je ona ranije obrazlažujući zašto se ne sastaje s Miloradom Dodikom.



(FENA)