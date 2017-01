Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković kazao je u intervjuu za Fenu da je vrlo nezadovoljan radom nekih direktora kantonalnih preduzeća, kao što su "Vodovod i kanalizacija" i "Gras" te najavio njihovu smjenu ukoliko se situacija ne popravi.

Foto: FENA

Pojasnio je da Vlada KS-a ne može smijeniti direktora kantonalnog preduzeća, već samo Skupština, ukoliko ne usvoji njihov plan rada za predhodu godinu. Smjena direktora kojima nisu zadovoljni, dodao je Konaković, uslijedit će u aprilu, kada se na dnevnom redu Skupštine i nađu njihovi izvještaji.



- Ova godina će po mnogo čemu biti ključna, a prije svega ćemo promijeniti radne navike čelnih ljudi koji su navikli na komoditet i veliku platu. Direktori neće imati povlasticu da ostanu na toj poziciji, samo zato što ih je predložio neki uticajan čovjek - naglasio je Konaković.



Zbog takvih navika, kaže Konaković, Vlada ne može da implementira planove za ova preduzeća, jer su im potrebni odlični menadžeri.



- Akuelni menadžeri imaju vrlo mali broj ideja i malo predanog rada koji bi dao rezultat, povećao prihode ili eventualno smanjio rashode i neću dozvoliti da tamo sjede oni koji misle da zbog neke političke poleđine imaju pravo na mandat - kazao je.



Jedno od takvih preduzeća je "Vodovod i kanalizacija". Konaković kaže da je vrlo nezadovoljan njihovim radom, prvenstveno zbog organizacije uposlenih i vrlo lošeg upravljanja ljudskim resursima. Dodao je da na operativnim poslovima radi jako malo ljudi koji su loše raspoređeni, a da upravo oni bi trebali biti prioritet.



Često je, dodao je Konaković, nenajavljeno posjećivao ovo preduzeće te kontrolisao rad određenih službi.



- Vidio sam da u "Vodovodu" nema mjerača protoka vode, što je osnovno sredstvo za rad, a kojim pregledaju da li na mreži negdje curi voda. Sa druge strane kupili su 11 novih putničkih automobila, imaju direktora koji ima vozilo i vozača na raspolaganju, a nemaju novac za osnovne nabavke - pojasnio je Konaković.



Dodao je da Vlada KS-a mora izvršiti pritisak da bi se osjetio bilo kakav napredak, kao što je otklanjanje kvarova na mreži ili povećanje naplate duga.



- Svaka iznenadna kontrola me šokira, kao na primjer šef koji je u toku radnog vremena u službenom vozilu "Vodovoda" prodavao med na ulici. Njegovi podređeni su znali da on to radi, a njegovi pretpostavljeni ga kriju ili ne znaju gdje je on. Na zahtjev Vlade ta osoba je smijenjena - pojasnio je.



Dodao je da Vlada KS-a i Atikorupcioni tim KS-a vode internu kontrolu u saradnji sa Tužilaštvom KS-a i MUP-om te da su uočili određene nepravilnosti u vezi zloupotrebe službenih vozila.



- Zatražili smo izvještaj o GPS sistemu, ali naš tim nije dobio pristup, odnosne šifre. Vlada je poslala zahtjev za intervenciju "Vodovodu" da hitno omoguće pristup, a oni to još nisu učinili - kazao je.



Također je naglasio da su na neodređeno vrijeme primili u radni odnos veliki broj nepotrebne administracije, a da nisu primali operative radnike koji su tamo sedam ili osam godina.



Nada se da će do kraja mandata ove Vlade uspjeti uspostaviti normalno vodosnabdijevanje u Kantonu Sarajevo te najavio da će do kraja aprila u funkciju staviti 60 miliona KM kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).



Menadžment "Grasa" također spada u nefunkcionalni menadžment, čiju je smjenu Konaković najavio do kraja mjeseca.



Kaže da se situacija u ovom preduzeću drastično popravila, ali da Gras i dalje predstavlja veliki problem, jer je usluga prevoza loša.



Najavio je nabavku novih vozila, kao i ugradnju plina u neka vozila, uvođenje obavezne naplate karata prije ulaska na stajalište, odnosno gradnju terminala zatvorenog tipa te penzionisanje oko 100 uposlenih.



- U "Grasu" postoji paradoks koji meni nije jasan, a to je da menadžment tvrdi da žele saobraćati na nelegalnim linijama koje nisu profitabilne, a ne žele da povećaju broj autobusa na obaveznim profitabilnim linijama - kazao je.



Smatra da ovo preduzeće nikada neće biti profitabilno, ali da može biti firma koja će učenike, studente i zaposlene prevoziti kako treba, ali sa podnošljivim gubicima.



Za razliku od predhonih godina, Konaković kaže da je određen broj kantonalnih preduzeća pozitivno poslovao, a među njima su "Toplane", "Sarajevogas", "Rad" te Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, ali da je ipak nezadovoljan odnosom direktora u cjelokupnom kontekstu.



- Svi oni su uradili neki posao onda kada je Vlada napravila pritisak. Umorili smo se od toga. Uvijek će stranke predlagati kandidate za sve funkcije, ali mi ćemo insistirati da to budu najbolji ljudi. U ovom trenutku to nije tako - naglasio je Konaković.



"Toplane", kaže, nisu uradile ništa posebno, osim što ih je Vlada KS-a korekcijom cijene dovela u poziciju da ekonomski pozitivno posluju, ali da unutar preduzeća nije primijetio dodatni angažman čelnih ljudi.



Također, nije zadovoljan ni radom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS-a, ali je kazao da se u posljednjih nekoliko mjeseci situacija popravila.



- Ako se u zaključku Vlade KS-a navodi da se oni koji ne izdaju fiskalne račune nekoliko puta sedmično kontrolišu, ta uprava nije efikasna. Isto tako, ako preduzeće "Rad" u izvještaju navede da su u januaru prošle godine hvatali 0,6 agresivnih pasa dnevno, a nakon pritiska vlade da taj broj iznosi 40, onda tu nešto ne štima. Ako premijer mora da uslika ulice koje nisu očišćene od smeća i tu sliku šalje menadžmentu tog preduzeća, onda oni ne rade kako treba - istakao je.



Govoreći o policiji, Konaković kaže da nije zadovoljan sigurnosnom situacijom u gradu, sve dok postoji i jedan pokušaj krađe ili ubistva.



- Pripadnici MUP-a su, od tragičnog slučaja Edite Malkoč i Selme Agić, stavili pod kontrolu jedan od najvećih problema za kratak period. Ne vidim da vozači divljaju po ulicama i vidim da stvari mogu biti efikasne i očekujem da će biti i bolje - kazao je.



Najavio je kupovinu novih vozila za pripadnike MUP-a te osiguranje novca za obučavanje novih kadeta.



Na rad Tužilaštva KS, kazao je Konaković, Vlada ne može mnogo uticati, ali smatra da ipak odrađuju posao.



- Riješili smo mnoge probleme u ovoj instituciji, a za uzvrat smo dobili optužnice za privredni kriminal, što prije nije bio slučaj, a to su "Bosnalijek", "Gras", "Holiday". Nismo zadovoljni odnosim ove institucije prema "Vodovodu", jer smo im proslijedili materijal, a još nismo ništa dobili - naglasio je.



Govoreći o zagađenju, Konaković je kazao da je Vlada usvojila niz dokumenata dugoročnog i kratkoročnog karaktera, ali da geografski položaj grada uzrokuje problem magle i strujanja zraka koji proizvodi veliku koncentraciju štetnih čestica.



Dugoročno, naglasio je, Vlada KS-a će se planskim aktima boriti protiv svega onoga što zagađuje zrak, a kao primjer, izdvojio je da svaka novonapravljena zgrada mora imati standardizovane uslove zagrijavanja koji su ekološki prihvatljivi.



- Ne možemo se odlučiti za radikalne poteze i zabraniti ljudima u socijalnoj potrebi da lože ono do čega dođu i kako se snađu i mi taj potez nećemo nikada učiniti, već moramo nepopularnim mjerama, koje stvaraju revolt kod građana, zaustavljati visoku koncentraciju čestica - objasnio je.



Najbolje rješenje je, kaže Konaković, izgradnja kvartovskih kotlovnica pomoću kojih bi na ekološki način zagrijavali rubne dijelove grada.



- Vjerujući struci, učinit ćemo sve da smanjimo nivo štetnih čestica, iako smatram da je nemoguće iskorijeniti ovaj problem - pojasnio je Konaković.



Ipak, smatra da je situacija u Sarajevu mnogo stabilnija u odnosu na raniji period, te da će u ovoj godini biti vidljivo sve ono što je Vlada radila tokom svog mandata.



Najavio je niz projekata koji će poboljšati sliku grada, a to je rekonstrukcija vodovodne mreže, žičara, kupovina prihvatilišta za pse lutalice te infrastrukturni projekti saobraćajnica. Također je najavio i nekoliko ključnih reformi, između ostalog, zakon o visokom obrazovanju koji će uskladiti upisnu politiku sa tržišnim radom, zatim rekonstrukciju cjelokupnog zdravstvenog sistema, jer kako kaže, predstavlja preglomazan i preskup, ali nefunkcionalan proces.



Također je naglasio da je smanjen broj uposlenih u Kantonu, te dodao da će nastaviti sa tim trendom kako bi se poboljšali uslovi rada.



Kada je u pitanju politička situacija u BiH, Konaković smatra da se stavovi entiteta moraju približiti, kako bi država bolje funkcionisala.



- Bitno je da shvatimo da živimo u državi u kojoj se rijetko dešava da su svi zadovoljni, jer imamo političku tenziju koja neke od čelnih ljudi RS-a drži na vlasti, dok se takvi stavovi podgrijavaju iz Federacije BiH - pojasnio je Konaković.



Ohrabruje ga da u RS-u postoje normalni ljudi koji štite interese RS-a u pravom smislu.



- Svima nam je u interesu da oba entiteta budu što jača, jer imamo jednu kasu u koju zajedno uplaćujemo novac. Dobre veze RS-a i Srbije u ekonomskom smislu pomažu BiH i ne možemo živjeti u državi u koji se sve to radikalizira. Oni koji govore o zapošljavanju i obrazovanju, više vole RS nego oni koji pozivaju na referendum i smanjuju plate - zaključio je Konaković u razgovoru za Fenu.





(FENA)