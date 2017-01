Nakon što predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik nije dobio vizu za ulazak u Sjedinjene Američke Države (SAD), isto se dogodilo i njegovom savjetniku i funkcioneru SNSD-a Marinku Umičeviću, tehničkom direktoru Fabrike obuće ’Bema’ iz Banje Luke koji je dobio pozivnicu od Melanije Trump za humanitarni bal koji će biti održan 17. januara, nekoliko dana prije zvanične inauguracije njenog supruga Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a.

Foto: 24sata.info

Sada već prvoj dami SAD-a je još u augustu poslao dva para cipela, kao znak podrške njenom suprugu pred izbore u toj zemlji, a ne krije da je nakon cijele ove marketinške priče prodaja proizvoda „Beme“ povećana za oko 300 posto.



Neće prisustvovati balu, jer još nije dobio vizu, iako je u pozivu navedeno da će biti za stolom broj dva (stolica košta 3.000 dolara), dobio je status VIP gosta i imao bi pravo i na trominutno obraćanje na gala večeri, što bi bilo, kaže, značajno za Banju Luku, BiH i region. U svom obraćanju, navodi, rekao bi da iz SAD-a očekuju "maslinovu grančicu".



Nakon što Dodik nije dobio vizu, htio je on da povede na bal predsjednika RS-a, ali se, kaže, pobunila njegova supruga, koja je željela da putuje s njim u Ameriku.



Poslao je jutros, kaže, pismo Melaniji uz izvinjene da neće moći prisustvovati tom događaju, a priznaje da je „digao i kredit" da kupi kartu do Amerike, jer gosti na balu sami plaćaju troškove puta, avionsku kartu, ali i smještaj u Washingtonu.



Umičević, koji je nedavno postao član Senata RS-a i odbornik je SNSD-a u Skupštini Grada Banja Luka, danas je na pres-konferenciji ispričao i da je već bio pripremio i poklone Trumpu, priglavke s "zmijanskim vezom" i šal s motivima RS-a i navijača fudbalskog kluba iz Banje Luke, kao i knjigu, a Melaniji također knjigu i spavaćicu s motivima plavog veza Zmijanja.



Poklone neće poslati, već će, navodi, čekati bolju priliku da ih sam uruči, jer je i on dobio košulju i šal, nakon što je Melaniji poslao cipele "Beme".



Napravio je i fotografiju banjalučkih ćevapa, pa bi predsjednika i prvu damu SAD-a pozvao i da dođu na taj specijalitet.



Žali, kaže, što nije otišao, ali prvog februara ide na razgovor za vizu i otputovat će u drugoj prilici u SAD-a, što bi bio njegov prvi odlazak u tu zemlju.

(FENA)