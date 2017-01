Nedavno je Ministarstvo vanjskih poslova Australije objavilo vijest o imenovanju gospođe Demile Talić Gabriel za počasnog konzula Bosne u Hercegovine u Novom Južnom Velsu (New South Wales).

Demila Talić Gabriel / 24sata.info

Demila Talić Gabriel je dobro poznata u bosanskoj zajednici, ne samo u Sydneyu, nego i širom Australije. Iza sebe ima vrlo uspješnu karijeru u biznisu i redovno podržava rad bh. organizacija u Sydneyu, odnosno u cijeloj Australiji.



Talić Gabrijel je finansirala i projekte u Bosni i Hercegovini, a među značajnije uspjehe treba svakako istaći ulogu producenta filma “For those who can tell no tales” rediteljke Kim Vercoe.



Članovi AUBHA iz Sydneya Safet Alispahić (koordinator) i Fahir Zečević (glasnogovornik) posjetili su prostorije Konzulata (Level 26, 44 Market Street, SYDNEY NSW 2000) gdje su u dvosatnom razgovoru upoznali svoga domaćina o bosanskoj zajednici i u sidnejskim, ali i u australijskim relacijama.



U ime AUBHA Safet Alispahić je čestitao Demil Talić Gabriel, a zatim predložio zajedničko djelovanje na uspostavljanju jedinstva u užoj i široj bosanskoj zajednici.



Obećanje je obostrano dato, AUBHA će istinski podržavati rad Počasnog konzulata u Sydneyu, a Počasni konzul će svojim autoritetom, takođe biti podrška svim aktivnostima u bosanskoj zajednici, s naglaskom da je sada prvi i osnovni zadatak - puno jedinstvo na svim linijama, i po vertikali i po horizontali, sa težnjom da se svi odnosi u toj sferi permanentno izgrađuju i unapređuju.



U atmosferi punog razumijevanja, i u ambijentu s pogledom na Sydney sa 26. sprata, i ovaj vrlo vruć sydneyski dan je obilježio početak još jednog oblika službenog predstavljanja države Bosne i Hercegovine u dalekom svijetu, u australijskoj metropoli Sydney.



Svečana inauguracija počasnog konzlula biće održana uskoro u Sydneyu.



(24sata.info)