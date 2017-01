“Prije nego sam se prihvatio ove dužnosti dobri prijatelji su mi rekli da da se prihvatam posla političara, a koji je povezan sa mnogo dezinformacija, izmišljanja, pa čak i podmetanja. Od početka mandata sam se susreo s mnogim podmetnutim informacijama koje nisu bile tačne”, rekao je za TV1 Fadil Novalić premijer FBIH.

Fadil Novalić / 24sata.info

On kaže da se sada otišlo korak dalje, jer je prvi put podmetnut i krivotvoreni dokument.



“Radi se o falsificiranom dokumentu u kome se govori o prodaju BH Telecoma. Iznenađen sam kako je sve postalo inovativno i kako podmetanje nema granica. BH Telecom i HT Eronet su dobre kompanije u vlasništvu Federacije. Imaju dobre promete i profite i nismo nezadovoljni. Tržište je postalo konkurentno i mi kao vlasnik angažiramo svjetske eksperte da naprave analizu u oba telekoma i da nam predlože šta dalje raditi kako bi oba telekoma poslovala bolje i donosila veći profit. Dok sam ja u mandatu neće Telecom biti prodat”, kaže Novalić.



Jedan od prioriteta u radu je zapošljavanje, a Novalić pojašnjava da se u javnosti manipulira brojem zaposlenih.

“Broj zaposlenih u FBiH mjere dvije institucije i otuda dolaze dva podatka. Pravi broj zaposlenih mjeri Porezna uprava, koja ima obrasce prijave svakog uposlenog, od obrtnika, pa do državne službe. Taj broj je 504 hiljade i povećan je za 20.700 u našem mandatu. To je najveći broj zaposlenih u zadnjih deset godina. Zbunjuje podatak Agencije za statistiku FBiH koji kaže da je 461 hiljada. Po tome smo zaposlili novih 16 hiljada. Postoji razlika koja zbunjuje, ali statistika ima različite metode, jer mjeri sva preduzeća koja imaju preko 10 uposlenih, jer su dužna predati statističke obrasce. Ovi drugi nisu. Zato se ta dva broja razlikuju. Ne bih kalkulirao, jer su oba podatka pozitivna i pokazuju da smo zaustavili ekonomsku depresiju i možemo govoriti o privrednom oporavku i ekonomskom rastu. Drugi broj - nezaposlenih, je manji za 18 hiljada nego kada smo preuzeli vlast i to je prvi put nakon rata da je broj nezaposlenih pao”, rekao je Novalić.



On je komentirao i navode onih koji tvrde da u njihovom haustoru niko nije zaposlen.



“Ja bih volio da kao taj neko imam toliko vremena, pa da idem od haustora do haustora, od vrata do vrata i da brojim uposlene. Meni je dovoljno da pitam Poreznu upravu o tome koliko je ljudi zaposleno i ko je zaposlen. Mislim da je to banaliziranje ovog teškog problema nezaposlenosti, odnosno problema zapošljavanja u FBiH i generalno u BiH. To je toliko ozbiljan problem da nam taj populizam i politikanstvo zaista ne mogu pomoći”, rekao je Novalić.



Dodao je da je nezaposlenost veliki problem koji traži sistemske, ozbiljne i strukturirane mjere, a ne populizam.



“Imamo rezultate i sa ovog mjesta mogu poručiti da radimo mjere koje će nam i u budućnosti donositi rezultate”, zaključio je federalni premijer.



(24sata.info)