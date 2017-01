Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da izvor nestabilnosti u BiH predstavlja Federacija BiH /FBiH/ i idealizam bošnjačke elite koja BiH želi da prekroji po svojoj mjeri.

Milorad Dodik / 24sata.info

Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović da Republika Srpska nije nastala 9. januara, već na osnovu Dejtonskog sporazuma, te da je taj datum falsifikat, Dodik je rekao da cijeni njenu zabrinutost za mir u BiH, ali da je propustila da se upozna sa važnim istorijskim činjenicama, dok se istovremeno upustila u njihovo komentarisanje.



"Republika Hrvatska je, baš kao i Republika Srbija, jedan od garanata Dejtonskog mirovnog sporazuma, te stoga i hrvatska predsjednica ima puno pravo da o BiH govori iz ugla očuvanja sporazuma kojim je BiH 1995. godine sastavljena i tu se u potpunosti slažem sa njom, ali izvor nestabilnosti je u drugom entitetu", naglasio je Dodik.



On je istakao da 9. januar nije falsifikat, nego originalan datum kada je 1992. godine proglašena Republika Srpska, koja u Dejtonu dobija međunarodno priznanje.



"I Federacija BiH, drugi dio BiH, nije stvorena u Dejtonu, već je kao autentičan američki spoljnopolitički projekat stvorena u Vašingtonu 1994. godine. Dakle, oba entiteta su bila realnost i prije Dejtonske konferencije", kazao je Dodik.



On je dodao da bi bio zahvalan Kitarović da se u svojim budućim susretima sa svjetskim liderima, kada govori o BiH, osvrne i na tu činjenicu, kao i na prijetnju od radikalnih islamskih grupa, kojih se nije sjetila u svom nastupu.



"Od referenduma u Republici Srpskoj nije stradao niko, niti će, a od radikalnih islamskih grupa dnevno u svijetu gine na stotine ljudi. Zato pozivam predsjednicu Hrvatske da se ne plaši demokratskog izražavanja volje jednog naroda, jer, kako nedavno i sama reče, veliki broj ratnika islama vraća se u BiH, i to je ono čega treba da se plaši cijeli region", poručio je Dodik.

(SRNA)