Izjava predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića da Bosna i Hercegovina neće i ne može podnijeti zahtjev za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi BiH protiv Srbije jer on o tome ima negativan stav i da bi to bilo ponovo ''dolijevanje ulja na vatru'' i neviđeno pogoršanje političkih prilika zasnovana je na nedovoljnom poznavanju ili zloupotrebi znanja o pravdi, smatraju iz Udruženja demokratskih pravnika u BiH.

Mladen Ivanić / 24sata.info

- Ona predstavlja sramotu za Srbiju koja nije bez pravne i političke moći, da bi joj trebala takva pomoć od Ivanića. Za BiH i spor koji vodi pred sudom u Haagu protiv Srbije ona nije pravno valjana i ne znači ništa. Jer sud je prigovore, koje ističe Ivanić, riješio kada je tužbu prihvatio i ako nije bila potpisana od Momčila Krajišnika i Živka Radišića - navodi Udruženje demokratskih pravnika u BiH u saopćenju, reagirajući na izjavu koja je objavljena krajem prošle godine na portalu Oslobođenja.



Ističu da posljednja punomoć za Sakiba Softića ima istu sudbinu. Prema njihovom stavu to je kraj priče, a ne ono što Ivanić zagovara.



Pravnici smatraju da nisu prihvatljive izjave kojima se zatamnjuje slika o državi čiji je predsjedavajući Predsjedništva upravo Mladen Ivanić, a koji se, kako su naveli u saopćenju, stavlja iznad države koja je član UN-a i potpisnik brojnim Međunarodnih konvencija, čije kršenje predstavlja krivično djelo.



Na ovaj način, navode, Ivanić je sam sebe prijavio Generalnom sekretaru UN-a i državnom tužiocu jer ometa pravdu za žrtvu, što je, pojašnjavaju, suprotno Čl. 1 i 9 Konvencije o genocidu i Ustavu BiH; Aneks 4 i Aneks I uz Ustav BiH.



- Ova sudbina neće zaobići bilo kojeg člana Predsjedništva, ukoliko bi se tako nihilistički ponašao prema svojoj državi. To se odnosi i na zastupnika tužiteljice, koji misle da su iznad države i Suda, pa sebi dozvoljavaju da tumače pravo na svoj način, koje po Statutu Suda i po Povelji UN-a pripada samo Sudu. Pravnici se pitaju zar mogu ljudi čiji su korjeni duboko u ovoj državi i čije su žile rasprostranjene širom BiH u kojoj uživaju sve dobrote na ovaj način tumačiti pravo i pravdu - navedeno je u saopćenju Udruženja demokratskih pravnika u BiH.



Tvrde da bi BiH odustala od principa Međunarodnog javnog prava i pravde, ako ne podnese zahtjev za reviziju.



Za Bošnjake, ističu, to bi značilo više od smrti, a za građane BiH značilo bi ubijanje nade, pravde za žrtvu i pobjede života nad smrti.



- Ako BiH i ne uspije sa zahtjevom za reviziju, ostat će neizmjenjena presuda od 26. februara 2007. godine. U historiji civilizacije, a pravo i pravda su civilizacijski pojmovi, ostat će zapisano da je država BiH privržena tim principima, a Bošnjaci kao narod nad kojim je izvršen genocid, upamćeni po tome što umjesto osvete traže pravdu - zaključuju iz Udruženja demokratskih pravnika u BiH.

(FENA)