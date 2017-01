Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta (NDP) i bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić izjavio je da je nemoguće da Republika Srpska raskine sporazum o formiranju Oružanih snaga (OS) BiH i ponovo formira vlastitu vojsku.

Dragan Čavić

“To je potpuna glupost i tako nešto nije moguće izvesti legalnom, zakonskom procedurom. To bi bilo moguće izvesti jedino nasiljem i političkom brutalnošću”, rekao je Čavić.



On je tako komentarisao izjavu predsjednika RS Milorada Dodika da će “sada razmišljati na koji način i uz koje procedure da prekine taj sporazum i da se vrati na prvobitni dejtonski dogovor, koji podrazumijeva da Republika Srpska ima svoju vojsku”.



Čavić, koji je bio predsjednik RS u vrijeme kada je u BiH sprovedena reforma odbrane, naveo je da bi ukidanje OS BiH zahtjevalo konsenzus svih političkih subjekata u BiH, kao što je bio potreban konsenzus da se izvrši reforma odbrane i formiraju OS BiH.



On je podsjetio da su zbog reforme odbrane i formiranja OS BiH promijenjeni entitetski ustavi, ukinute Vojska RS, Armija BiH i HVO, kao i entitetska ministarstva odbrane, a na državnom nivou su formirani Ministarstvo odbrane i OS.



Po njegovim riječima, reforma odbrane i oružanih snaga u BiH sprovedena je u dva ciklusa, tokom više godina, i bila je komplikovan proces koji je zahtjevao saglasnost svih strana u BiH.



“Zato je nemoguće da sada RS prekine sporazum o formiranju OS BiH”, istakao je on, a prenosi Beta.



Komentarišući Dodikovu tvrdnju da su OS BiH “neprijatelji RS”, Čavić je rekao da se radi o još jednoj Dodikovoj izjavi u afektu, kojom neprijateljima proglašava srpske pripadnike OS BiH, koji čine jednu trećinu tih snaga i od kojih su se mnogi tokom rata borili za Republiku Srpsku.





