Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je sa proslave neustavnog Dana RS u Brčkom da je RS za mir i da je spremna za saradnju sa drugima, ali da nema spremnosti na kompromise kojima se na bilo koji način umanjuje značaj Republike Srpske.

Milorad Dodik / 24sata.info

On je odbacio aroganciju, silu i prisilu i nazvao smiješnim pozivanje međunarodnog faktora na pravnu državu u pogledu osporavanja 9. januara kao Dana Republike Srpske, uz ocjenu da je to poziv da se poštuju izmišljene političke odluke skovane u Sarajevu.



Dodik je rekao da je o ovom pitanju bilo veoma iznenađujuće djelovanje komandanta NATO štaba u BiH i zaključio da je njime ukinuto ionako krhko i gotovo minimalno povjerenje u RS u tu organizaciju.



"Na ovaj način se ruše temelji Oružanih snaga BiH koje nisu oružane snage Bakira Izetbegovića, jer kada su stvarane rečeno je da će srpski sastav, pored uloge vojnih jedinica, imati i ulogu obilježavanja svih važnih datuma za Vojsku Republike Srpske i za RS", podsjetio je Dodik.



On je najavio da će RS sada razmišljati na koji način i uz koje procedure da prekine taj sporazum i da se vrati na prvobitni dejtonski dogovor koji podrazumijeva da Republika Srska ima svoju vojsku.



"Znam da postoji mnogo problema na tu temu i da to neće biti lako, ali moramo napraviti prvi korak i okupiću ovih dana političare u RS i predstavnike institucija da bi se dogovorili da li je sada politički korisno, potrebno i moguće da podnesemo zahtjev za prekidanje sporazuma o uspostavljanju vojske i da se Republika Srpska isključi iz tog sporazuma, što znači da nema ni Oružanih snaga BiH", rekao je Dodik novinarima.



On je poručio da RS nisu potrebne ovakve Oružane snage koje su neprijateljske prema Republici Srpskoj.



"Ovo je ideja, ali to ulazi u politički prostor", zaključio je Dodik.





(SRNA)