“Koliko god se Dodik trudio, koliko god mu Nikolić dolazio u Banju Luku, ja znam šta Nikolić o njemu misli. Kao o Miloradu Dodiku iz Laktaša. A znam jer mi je rekao. Nemoj, Milorade, da se zavaravaš...", kazao je Komšić.

Željko Komšić / 24sata.info

Lider Demokratske fronte Željko Komšić gostovao je sinoć u emisiji “U škripcu” koja se emituje na TV Alfa. Jedna od tema emisije bila je i proslava “Dana Republike Srpske”.



Između ostalog Komšić je naglasio da se moraju udružiti opcije lijeve i građanske orijentacije, a ukoliko je to potrebno BiH spreman je ponovo kandidovati se za člana Predsjedništva BiH.



Na kraju razgovora pojasnio je da su Milorad Dodik i Dragan Čović “veliki” samo u BiH, a da u Beogradu i Zagrebu o ovim političarima nemaju baš najbolje mišljenje.



“Koliko god se Dodik trudio, koliko god mu Nikolić dolazio u Banju Luku, ja znam šta Nikolić o njemu misli. Kao o Miloradu Dodiku iz Laktaša. A znam jer mi je rekao. Nemoj, Milorade, da se zavaravaš da ikad možeš biti veći u Beogradu od Tomislava Nikolića. Niko ti to neće dopustiti. Neće to dopustiti ni u Zagrebu”, rekao je između ostalog Komšić.



(24sata.info / SB)