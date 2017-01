Povodom više puta izrečenih netačnih i potpuno besmislenih tvrdnji Dragana Čovića, predsjednika HDZ BiH o gradnji autoceste u FBiH i položaju hrvatskog naroda, dužni smo podsjetiti njega i njegove sljedbenike o nekoliko činjenica.

SDP BIH / 24sata.info

Vlast koju je predvodio SDP izgradila je 10 kilometara autoceste od Bijače do Međugorja, i počela gradnju 10 kilometara autoceste od Svilaja do Odžaka, što je po Čovićevim iskrivljenim svjetonazorima "hrvatski" autoput.



Da HDZ i njegovi partneri nisu došli na vlast autoput u Posavini bi bio završen, kao i dionica od Međugorja do Počitelja duga 10 kilometara, koju HDZ i njegovi partneri nisu u stanju već dvije godine ni početi graditi, iako im je vlast SDP-a ostavila oko 200 miliona KM za njeno finansiranje.



Podsjećamo Čovića i njegove sljedbenike kako je upravo Vlada koju je vodio SDP riješila pitanje finansiranja Posavskog kantona koji je bio pred bankrotom zbog nepravednog zakona o pripadnosti javnih prihoda kojeg je usvojila vlast u kojoj je naravno sjedio i HDZ.



Sve ovo je urađeno iz razloga što mi čvrsto vjerujemo kako je BiH država svih njenih građana, u kojoj svi građani prema svakom osnovu moraju biti jednaki.



Za nas, kao i sve civilizirane ljude na ovom svijetu, ne postoje hrvatski, bošnjački ili srpski autoputevi, već samo oni koji su izgrađeni i oni koji nisu.



Pozivamo Čovića da prestane sa širenjem neistina koje su odavno prešle u otvoreni šovinizam i konačno uradi bilo šta konkretno za Hrvate, osim što višegodišnjom lažnom brigom on i njegovi sljedbenici žive sve bolje dok Hrvati, kao i svi drugi građani BiH, žive sve gore, navodi se u saopćenju SDP BIH.



(24sata.info)