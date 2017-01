Sanjamo da se pripojimo i budemo jedinstveni dio zajedno s maticom Srbijom, izjavio je večeras u Banjoj Luci predsjednik RS-a Milorad Dodik, na svečanoj akademija, u povodu „Dana RS-a“, koji je neustvanim osporio Ustavni sud BiH.

Foto: FENA

Taj san, ustvrdio je, bit će jednog dana ostvaren.



-Ovih 25 godina formiranja RS bilo je upečatljivo još po nečemu. Branili su nam da sanjamo. Odnosno branili su nam da kažemo šta sanjamo. A kao oni to nisu znali, da se naš san uporno obnavlja i da će jednog dana biti ostvaren. Tu se ništa nije promijenilo - naveo je Dodik.



Bez obzira na zabrane da se to sanja i da postoji RS, kazao je, Srbi imaju pravo da sanjaju i bit će to što hoće.



Ističući da zna da je RS "trn u oku mogima", dodao da stoga niko ne može biti neupućen, već da političari moraju da vide probleme i daju rješenje i da RS "zbog navijačkoj odnosa" NATO saveza nije spremna da se uputi ka tom vojnom savezu i zagovarat će vojnu neustralnost.



Dodik je ponovio da će RS, koju je nazvao "časnom teritorijalnom državnom organizacijom" nastaviti da slavi svoj dan te da će nastaviti saradnju sa Srbijom i Rusijom, te Kinom te želi da obnovi veze s novom američkom admnistracijom.



Na svečanoj akademiji je govorio predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, ističući da je sveta dužnost da Republika Srpska opstane, da raste i da razvija te da nema uspješne BiH, bez uspješne RS.



Rekao da se 25 godina Srbi bore za RS, koja svojim postojanjem podsjeća da ima Srba u BiH i da „plan da nestanu nije uspio“.



Ističući da se ne može zabraniti RS da slavi svoj dan i, kako je naveo, svog sveca, naveo je da dok ima RS-a ima i Srbije.



Nikolić je čestitao RS-u na referendumu o njenom danu, te dodao da se odluke naroda moraju poštovati.



Kazao je da svi zvaničnici Srbije žele saradnju s RS te da je on svjedok koji će na bilo kojem sudu braniti RS.



Režiser Emir Kusrturica je, u obraćanju na svečanoj akademiji, govorio negativno o politici člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, te se osvrnuo na srpsku tradiciju, na patrona RS-a svetog Stefana, njenu ugroženost, kao i atomsku bombu koju žali što nema...



Na početku svečane akademije, kojoj su prisusvovali predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, ministri u Vladi Srbije Aleksandar Vulin te Nebojša Stefanović, predstavnici Vojske Srbije, ambasadori Srbije Stanimir Vukičević i Ruske Federacije Petar Ivancov, delegacija francuskog Nacionalnog fronta stranke Marine Le Pen, te drugi srpski predstavnici vlasti RS-a i BiH, izvedena je himna RS-a „Moja Republika“, ali i himna Srbije „Bože pravde“.



U večernjim satima najavljen je kuturno zabavni program na Trgu Krajine, koncert trubača pod motom „Sto srpskih truba Srpskoj na dar“, te nastup beogradske grupe “Legende”, čime se završava proslava "Dana RS-a“, koji je neustvanim osporio Ustavni sud BiH.



(FENA)