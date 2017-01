Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić stigao je u Banju Luku, na obilježavanje 9. januara, dana RS koga je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim. Nikolić je danas u Banjoj Luci rekao da je član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović umislio da je predstavnik svih građana u BiH, ali Nikolić smatra da to nije tačno.

Tomislav Nikolić / 24sata.info

- RS ne može naprijed bez BiH niti BiH može naprijed bez RS. Ne može se lomiti između dva entiteta niti to treba raditi. Svi ljudi treba da su sretni i zadovoljni. Teško je godinama ponavljati da se ništa nije desilo, ali hajde da počnemo razmišljati tako - kazao je Nikolić.



On je dodao da je RS na referendumu o danu RS rekla svoj stav i istakao da "to nema nikakve veze sa Ustavnim sudom BiH". Nikolić je kazao da je RS nastala zato što je neko želio da razbije Jugoslaviju, a "Bošnjaci su krenuli u to predvođeni starijim Izetbegovićem".



- Zar je neko mislio da će se građani RS samo predati? RS je danas multietnički prostor u kojem se poštuju svačija prava. Ovo je veliki dan za sve nas. Naša odlučnost nikada nije bila upitna. Smatrao sam da je RS zasluživala mnogo više nego što je dobila Dejtonom, ali je danas Dejton temelj na kojem je osnovana RS. BiH ne može više nikada da utiče na to da li će RS postojati ili ne. Dok ima Srba sa desne i lijeve strane Drine to nikada neće da se pogazi - istakao je Nikolić.





(Avaz)