''Sljedećih 10-15 dana ćemo graditi naše zajedničke stavove bez prisustva javnosti jer se bojim da čim nešto damo u javnost imamo odmah kontraindikaciju koja odmah rasturi sve kao da ništa nismo dogovorili. Svi peremo ruke od dogovora. Nema tu nikakvih pitanja ispod stola, to su sve pitanja koja su bila stvarno dogovorena i na tragu tih pitanja ćemo tražiti rješenja pokušat ćemo to uraditi u tišini'', rekao je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a BiH Dragan Čović govoreći o dogovaranju s SDA mostarskog pitanja.

Dragan Čović

Čović je novinarima rekao kako se na sjednici Predsjedništva stranke razgovaralo o tri teme - pripremama za Sabor HNS-a, promjenama izbornog zakonodavstva te o Stocu.



''Do kraja mjeseca moramo imati vrlo jasan stav oko tri pitanja jedno je pitanje izbora članova Predsjedništva i Doma naroda jer se djelomično veže s odlukom suda u Strasbourgu u famoznom predmetu Sejdić-Finci. Drugo pitanje je grada Mostara, odnosno odluka Ustavnog suda i Doma naroda po jednoj od apelacija i treće pitanje su tehnička pitanja u izbornom zakonodavstvu'', rekao je Čović i dodao kako vjeruje kako mogu osigurati natpolovičnu većinu.



''Želimo sa svojim partnerima u sljedeća dva odnosno tri tjedna iznijeti ideje koje smo dosad raspravljali da vidimo u kojoj formi kroz izmjene i dopune zakona se mogu ugraditi u izborni zakon da bi u konačnici koliko-toliko i tu priču ostavili iza nas i da se posvetimo realnom životu i problemima funkcioniranja BiH. Da ne bismo sad opet o tom Izbornom zakonu pričali kao što pričamo zadnjih šest godina . Mi smo uvjereni da to trebamo dovršiti u narednih mjesec dva dana u parlamentu'', rekao je Čović, piše Bljesak.info.



Govoreći o Stocu, rekao je kako vjeruje da će Središnje izborno povjerenstvo ''dobiti prigodu da vrlo skoro donese odluku o provođenju izbora''.

Govorio je o napetostima vezanim za referendum i Dan RS-a te istaknuo kako se pretjeran značaj dao i da se pažnja potpuno skrenula s osnovne problematike BiH na referendumsko pitanje pa i sam čin obilježavanja Dana RS.



''Što se mene osobno tiče nisam dobio poziv, a što se tiče organiziranja Oružanih snaga mislim da smo prije par dana na božićnom prijemu u zgradi Predsjedništva kojeg je organizirao gospodin Ivanić razmotrili to pitanje. Obzirom da nismo postigli konsenzus Ivanić je iskoristio mogućnost koja mu pripada jer ima dio oružanih snaga u funkciji praćenja rada predsjedatelja Predsjedništva'', rekao je.



Dodao je kako se bez potrebe stalno dižu tenzije, ''bez obzira kakav odnos tko ima odnos prema bilo kojem datumu''.



''Bojim se da nas takav pristup neće daleko odvući. Više sam zagovornik ideje da se bavimo životnim pitanjima. Ispast će da smo čitavu godinu dana posvetili Danu Republike Srpske. Naravno da i o tome treba razgovarati ali ne na način da dižemo tenzije koje će nas vratiti nazad'', rekao je.



Novinare su zanimale i njegove tvrdnje o opstruiranju granje putova kroz Hercegovinu, a Čović je ponovio rečeno prije nekoliko dana.



''Sustavno i organizirano je spriječeno da se rade prometnice kroz Hercegovinu i tu mislim na južnu i sjevernu zaobilaznicu Mostara, na koridor Vc od Bijače pa do sjevera Mostara. Naravno da insistiramo da svi oni koji su bili uključeni u političke igre pravljenja bilo kakvih peticija da, bar što se tiče politike, izađu iz toga svega jer bojim se da nećemo moći dalje tolerirati da jedan dio BiH ostane u sjeni investicijskog zamaha kad je u pitanju koridor Vc'', rekao je Čović.





(24sata.info)