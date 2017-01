Hrvatski član Predsjedništva BiH i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je u ponedjeljak u Mostaru kako se obilježavanju dana RS-a pridaje pretjeran značaj jer se skreće pozornost s osnovnih problema BiH.

Dragan Čović / 24sata.info

- Mi bez potrebe stalno dižemo tenzije bez obzira kakve tko osjećaje imao prema bilo kojem datumu, pa tako i prema 9. siječnju. Bojim se da nas takav pristup neće daleko odvući i to je moj stav – kazao je Čović nakon završetka današnje sjednice Predsjedništva HDZ-a BiH u Mostaru.



Dodao je kako mu nije upućen poziv na obilježavanje u Banjoj Luci.



Govoreći o izmjenama izbornog zakonodavstva, predsjednik HDZ-a BiH ocijenio je kako se na tom pitanju radi već duže vrijeme te da će HDZ BiH imati vrlo jasan stav, odnosno dinamiku kako i s kime razgovarati te na koji način kako bi se što prije donijele te izmjene.



- Do kraja siječnja mi moramo imati vrlo jasan stav oko tri pitanja, jedno je izbor članova Predsjedništva BiH i Doma naroda, zatim rješavanje pitanja Grada Mostara, te tehnička pitanja u izbornom zakonodavstvu – poručio je Čović, dodavši kako vjeruje da se može osigurati natpolovična većina u Parlamentarnoj skupštini BiH



- Želimo sa svojim partnerima u naredna dva-tri tjedna iznijeti ideje o kojima smo do sada raspravljali da vidimo u kojoj formi, koje izmjene i dopune se mogu ugraditi u izborni zakon da bi i tu priču ostavili iz nas te se posvetili životu i funkcioniranju države – kazao je Čović.



Istaknuo je kako je uvjeren da bi izborni zakon trebao biti završen u narednih mjesec dana.



Kada je u pitanju članstvo BiH u NATO savezu i moguća neutralnost države, Čović je kazao kako BiH nikada ne može biti neutralna te da postoji mogućnost da se krajem lipnja aktivira akcijski plan za članstvo (MAP).



- Ja ne vidim drugog puta nego da zbijemo redove i našim europskim putem ojačamo svoju međunarodnu poziciju i naše odnose sa susjedima te da se onda baziramo na rješavanje unutarnjih, ekonomskih i socijalnih pitanja zemlje – naglasio je.



Što se tiče izbora u Stocu, predsjednik HDZ-a BiH, koji će inače sutra biti u radnom posjetu toj općini, uvjeren je kako će Središnje izborno povjerenstvo dobiti prigodu da uskoro donese odluku o provođenju izbora u Stocu.



Na upit je li Hercegovina zanemarena kad je u pitanju gradnja Koridora Vc Čović je ustvrdio kako je sustavno i organizirano spriječeno da se grade prometnice kroz Hercegovinu te da tu misli i na južnu i sjevernu zaobilaznicu Grada Mostara, te na Koridor Vc od Bijače pa do sjevera Mostara.



- Naravno da insistiramo da svi oni, koji su bili uključeni u političke igre oko pravljenja koje-kakvih peticija, izađu iz tog svega jer bojim se da nećemo više moći tolerirati da jedan dio BiH ostane u cijelosti u sjeni investicijskog zamaha kada je u pitanju koridor Vc – zaključio je predsjednik HDZ-a BiH.



Inače, danas je u Mostaru održana i sjednica Predsjedništva HNS-a BiH.



(FENA)