Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić pozvao je Bošnjake da danas, ali niti bilo kada u budućnosti, ne nasjedaju na provokacije i uvrede, ali u isto vrijeme da budu svjesni da poruke Milorada Dodika nisu poruke mira, tolerancije i suživota, već potpuno suprotno od toga.

- Za nas je 9. januar, dan podsjećanja na usvojene ciljeve za stvaranje etnički čistog prostora, nakon čega je uslijedilo etničko čišćenje nesrba i genocid - naveo je Salkić.



Politika Milorada Dodika, kako je ocijenio, ima za cilj radikalizaciju Bošnjaka i cijelog regiona kako bi opravdao svoje dosadašnje aktivnosti.



- Zbog toga Dodik svakodnevno vrijeđa i ponižava Bosnjake, ispitujući prag naše tolerancije i strpljenja - upozorio je Salkić za Fenu.



Podsjeća i da Dodikova vlada godinama provodi aparthejd u obrazovanju, kroz diskriminaciju nesrba u svim segmentima društva i provodeći ciljeve zacrtane 9. januara 1992. godine.



- Čak i nezakonito objavljeni rezultati popisa koje je saopćio Zavod za statistiku RS priznaju da je bosanski jezik prisutan i drugi po brojnosti kod građana koji ga koriste u RS i veći je procentualno od broja Bošnjaka. To jasno ukazuje da bosanski jezik govore i drugi, a ne samo Bošnjaci - ukazao je Salkić.



Ističe da Bošnjake nisu uspjeli radikalizirati zločinci Radovan Karadžić, Ratko Mladić i drugi, pa to neće uspjeti ni Dodik.



- Ostali smo tolerantni prema drugima i u momentu činjenja genocida nad nama. Ni sad nećemo pristati na igru Milorada Dodika i njegovih stranih mentora, jer, jedno je sigurno, njegovo vrijeme polako, ali sigurno prolazi. Bošnjaci i Bosna su preživjeli i veće neprijatelje pa će nadživjeti i ove sadašnje. Mi, bosanski muslimani, Bošnjaci, naučeni smo i odgajani da živimo u miru, toleranciji i razumjevanju s drugim i drugačijim i tako će biti i u budućnosti. Suština naših života nisu mitovi, već istina i pravda i tako će ostati - naglasio je entitetski potpredsjednik.



U RS-u se danas obilježava 9. januar, "Dan RS-a“, koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim.



Srpski zvaničnici ističu da RS ima pravo da proslavlja ovaj datum, dok bošnjački predstavnici vlasti ukazuju da je to kršenje odluka Ustavnog suda BiH.



U Banjoj Luci, gdje su pojačane mjere sigurnosti, očekuje se defile pripadnika policije RS-a, vatrogasaca, poštara, sportista, članova kulturno umjetničkih društava te studenata, a zatim i svečana akademija te kulturno-umjetnički program.





