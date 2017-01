Predsjednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik izjavio je večeras, uoči proslave Dana RS, da je Bosna i Hercegovina zemlja koja nema šanse da uspije i da je rješenje u mirnom razlazu, pri čemu smatra da bi referendum bio dobra stvar.

Milorad Dodik / 24sata.info

On je, govoreći za RTS o sutrašnjoj proslavi u Banjaluci, rekao da će se na Trgu okupiti svi učesnici smotre gdje će biti Treći pješadijski (Republika Srpska) puk.



"Oni će biti postrojeni. To će biti zadnji put. Iduće godine ćemo organizovati jednu veteransku jedinicu, jer na to imamo pravo. Obući ćemo ih u tradicionalne uniforme vojske Republike Srpske, i oni će biti ti koji će nadomjestiti", istakao je Dodik, dodavši da niko ne može RS da spriječi u obilježavanju svoje tradicije.



Kako je naveo, pitanje da li će učešćem u obilježavanju Dana RS pripadnici Trećeg pješadijskog puka snositi odgovornost, predstavlja i najvažniju temu ovog obilježavanja.



"Pozivam sve pripadnike Srba da izađu i da budemo zajedno. Nama je važno da se okupe sve političke snage i sve institucije Srba ovdje i u Republici Srpskoj i u zajedničkim institucijama", rekao je Dodik.



Prema njegovim riječima, idealisti koji dolaze sa strane pokušavaju da naprave neki koncept od države.



"Po čemu Bosna i Hercegovina mora da bude?... Zasniva se isključivo na idealizmu muslimana u BiH koji kao, navodno, hoće neku svoju veliku državu. Pa, nemaju šanse. Idealizam se odnosi na to da oni nama ne mogu da spriječe u Banjaluci ništa što mi želimo da obilježavamo", istakao je on.



Dodik je, kao primjer, naveo proslavu Dana RS koja će biti održana sutra, 9. januara.



"Po čemu je to BiH, kao njihova država, muslimanska, ovdje prisutna u Banjaluci. Ni po čemu. Prema tome, zašto bi se robovalo BiH", naveo je on, predloživši da se BiH mirno raziđe na entitetskim linijama, a onda da se svi usmjere na saradnju.



Za novi referendum kaže da bi bila dobra stvar, ali naglašava da time ne želi nikoga da plaši, već da se samo bori za prava RS.



Dodik ističe da je sasvim legitimno tražiti referendum, "ne baš sutra", ali svakako u ovoj godini.



"Mi želimo svake godine da održimo jedan referendum koji će nas približiti jačanju naših institucionalnih i državnih prava", naveo je on.



Upitan da li je planiran i referendum o osamostaljenju Republike Srpske od BiH, Dodik je odgovorio da "nije taj na dnevnom redu ove godine, sigurno. Ako nas događaji ne ubrzaju".

(SRNA)