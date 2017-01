Poslanici i delegati u parlamentu BiH, njihovi vozači, prevodioci, sekretari i savjetnici u 11 mjeseci prošle godine potrošili su 688.783 KM na službena putovanja.

Senad Šepić / 24sata.info

Rekorder po službenim putovanjima je poslanik SDA Senad Šepić, čiji su troškovi iznosili 34.074 KM.



Šepić je za nepunih godinu dana 14 puta putovao u inostranstvo, najčešće u Strasbourg, Pariz i Tiranu, i to kao član delegacije BiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope. Međutim, Šepić je jednom boravio i u Torontu, za šta mu je iz budžeta BiH isplaćeno oko 650 KM, ali u obrazloženju nije navedeno više detalja, osim da je riječ o „službenoj posjeti“.



Troškove putovanja imao je član rukovodstva Doma naroda BiH Ognjen Tadić. Za njegovih šest putovanja u Tiranu, Washington, Sofiju, Strasbourg i Kinu plaćeno je 18.286 KM.



Šepića i Tadića po troškovima u stopu prati i poslanik SDP Saša Magazinović, čiji su putni troškovi iznosili 17.300 KM. Magazinović je najčešće putovao u Strasbourg i Pariz.



Među rekordere po službenim putovanjima spada i poslanica SDA Nermina Kapetanović, čiji su troškovi putovanja od Beograda do Washingtona iznosili 13.835 KM.



Ništa manji troškovi putovanja nisu ni člana rukovodostva Predstavničkog doma BiH Mladena Bosića, koji je za 11 mjeseci 2016. u inostranstvo putovao 12 puta, između ostalog, u Rim, Strasbourg, Varšavu, Frankfurt, Beč.



Njegova koleginica Borjana Krišto u inostranstvu je o državnom trošku boravila 11 puta. Posebno je interesantno da joj je za troškove prisustva komemoraciji u Blajburgu isplaćeno 607 KM, odnosno 1.353 KM za prisustvo kanonizaciji Majke Tereze u Vatikanu.



Pomenutim događajima prisustvovao je i član rukovodstva Doma naroda BiH Bariša Čolak, čiji su troškovi putovanja u inostranstvo, za 11 meseci iznosili 12.117 KM.



Događajima u Blajburgu i u Vatikanu prisustvovala je i Čolakova savjetnica, kojoj su takođe plaćeni troškovi putovanja od oko 1.800 KM.



Iz podataka do kojih je došao „EuroBlic“ uočljivo je da su troškovi putovanja pratećih osoba, među kojima su prevodioci, šefovi kabineta, savjetnici, vozači i sekretari, mnogo veći nego samih poslanika i delegata.



Poređenja radi, ukupni troškovi parlamentaraca u inostranstvu iznosili su 237.242 KM, a pratećih osoba 281.145 KM.



Tako su pojedinim prevodiocima plaćeni troškovi putovanja od oko 23.000 KM, a vozačima oko 13.000 KM.



Poslanici i delegati su uglavnom putovali na zasjedanja OEBS, NATO, Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, u uzvratne posjete stranim parlamentima i prisustvovali brojnim međunarodnim konferencijama.



Između ostalih, neki od njih su bili učesnici i studijskih posjeta na temu: Integracija Hrvatske u EU i prava lezbijki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih osoba.



Učestvovali su i na simpozijumima o kulturnoj diplomatiji u arapskom svijetu, kao i manifestaciji obilježavanja 1.050 godina baptizma u Poljskoj.



Najniže troškove putovanja u inostranstvo imao je poslanik SDA Salko Sokolović. On je jednom putovao u Beograd za šta mu je plaćeno 109 KM. Jedno putovanje u Brisel imao je i poslanik SDA Amir Fazlić, za šta mu je plaćeno 291 KM.



Interesantno je da jedno putovanje imao i poslanik SDA Šemsudin Mehmedović.

(SB)