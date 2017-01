Demokratska fronta odgovorila je na saopćenje Stranke demokratske akcije (SDA) poručujući nekadašnjim koalicionim partnerima da i njih ponekad uveseljava sve izraženije prisustvo humora u redovima SDA. Saopćenje DF-a objavljujemo u cijelosti.

"Poštovani Bakire I. i gospodo iz SDA



Priznajemo da i nas ponekad uveseljava sve izraženije prisustvo humora u redovima SDA! Od svečanih otvaranja trotora, vrednovanja općine Centar, pa sve do brige za stanje komunalnih usluga u DF-u. Što jeste - jeste, da nije tužno, bilo bi urnebesno smiješno.



Plin, struju, pa i vodu koje često nema, odvoz smeća i sve ostale komunalne usluge, plaćali smo, a plaćaćemo i dalje, tako da vaši kadrovi u svim komunalnim preduzećima neće imati razloga da nam isključe, kako plin, tako i struju, a ni vodu.



Vama za informaciju, svakoga ko bude radio protivno utvrđenoj politici Demokratske fronte, izbacićemo iz stranke. Očekivati je da toga bude još. Plaćati račune za komunalne usluge, čak i kada su loše, kao i izbaciti iz stranke one koji ne slijede zvaničnu politiku iste, valjda je logično.



Usput, kada smo već kod komunalnih usluga, posebno struje, znači li vam nešto prezime Džananović? Ima veze sa SDA, strujom i hapšenjem! A i dalje je vaš član! A kada govorimo o plinu, znate li kolika je cijena kubnog metra istog? Tolika da je narod ne može plaćati, a zimi se mora grijati, pa onda loži sve i svašta do čega moze da dođe, pa je onda zrak u svim gradovima gdje vlada SDA enormno zagađen. Onda jedan od vaših premijera, baš na katolički Božić, uvede sistem “par - nepar”, pa nakon što prođe Božić isti ukine, itd., itd.



To što vam gotovo sve probosanske stranke okreću leđa, a vi i dalje tvrdite kako jedino vi valjate i kako je jedino vaša politika ispravna, posebna je tema i možemo o tome, ozbiljno, kada vas mine želja za humorom.



Ako nam je dopušteno gospodo iz SDA, dajemo sebi za pravo da vam uputimo i jedan krajnje ozbiljan savjet – recite svom predsjedniku koji je istovremeno i član Predsjedništva BiH, da niti jedna jedinica Oružanih snaga BiH, misli se i na vojni orkestar kao jedinicu, a pogotovo ne cijeli puk OS BiH, ne može biti upotrebljena ili angažovana bez odluke Predsjedništva BiH na bilo kojem zadatku, uključujući i učesće na proslavi tzv. Dana RS-a! Takvu odluku ne može donijeti ministrica odbrane! Desi li se suprotno, gospodo iz SDA, imaćemo stanje koje se u svakoj zemlji zove “pobuna u oružanim snagama”, nepoštivanje lanca komande i vrhovnog komandanta. A za tako nešto uvijek slijede ozbiljne sankcije. Čak se smjena kadrova koji su učestvovali u donošenju ovakvih odluke može smatrati kao potpuno normalna i logična.



Ako nam nećete zamjeriti i ozbiljno se naljutiti na nas (a ako nam i zamjerite i naljutite se, baš nas briga) nekako nam se čini da je ovo daleko ozbiljnije pitanje od bavljenja stanjem komunalnih usluga u DF-u.



S poštovanjem,



Članovi DF-a koji plaćaju struju, vodu, plin, odvoz smeća, itd., a i vole ovu zemlju! "

