Denis Bećirović, zastupnik SDP-a u državnom parlamentu postavio je osam pitanja srbijanskom predsjedniku Tomislavu Nikoliću povodom najave njegovog dolaska na obilježavanje Dana Republike Srpske i pozvao ga da bude politički odgovoran predsjednik Srbije, a ne četnički vojvoda.

Denis Bećirović / 24sata.info

Saopštenje prenosimo u cijelosti:



Gospodine Nikoliću,



S obzirom na to da ste javno najavili da 9. januara 2017. godine dolazite na državnu teritoriju Bosne i Hercegovine (u bosanski grad Banju Luku) na obilježavanje ovog diskriminatorskog, antidejtonskog i nelegalnog datuma, kao legalno izabrani državni poslanik, koji je položio zakletvu da će se zalagati za ravnopravnost svih građana i naroda Bosne i Hercegovine, javno Vam, uoči najavljenog dolaska, postavljam



OSAM SUŠTINSKIH PITANJA:



1) Gospodine Nikoliću, u posljednjih nekoliko godina više puta ste izjavili da ćete poštovati suverenitet i nezavisnost države Bosne i Hercegovine i odluke njenih legalnih državnih organa. Zašto ste, nakon brojnih Vaših izjava i više od dvadeset godina poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, odlučili da 9. januara 2017. godine direktno i flagrantno učestvujete u kršenju konačne i obavezujuće odluke legalnog i legitimnog Ustavnog suda države Bosne i Hercegovine?



2) Da li Vam je poznato da je 9. januara 1992. godine, suprotno tadašnjem važećem domaćem i međunarodnom pravu, donesena neustavna i nezakonita odluka da se protivno ogromnoj većinskoj volji stanovnika Bosne i Hercegovine više od polovine državne teritorije Bosne i Hercegovine prvi put u hiljadugodišnjoj historiji naše države proglasi sastavnim dijelom Srbije, odnosno tadašnje SRJ? Da li ste svjesni da Vaš dolazak na nelegalnu proslavu 9. januara znači podršku politici razbijanja nedjeljive hiljadugodišnje države Bosne i Hercegovine?



3) Da li ste svjesni da otvorenim kršenjem legalnih odluka Ustavnog suda BiH uvodite novu i veoma opasnu praksu u međudržavnim odnosima u jugoistočnoj Evropi? Da li ste razmišljali o tome da takvim nepromišljenim i opasnim destruktivnim činom izlažete i Republiku Srbiju brojnim problemima i opasnostima u budućnosti?



4) Gospodine Nikoliću, 9. januar nema nikakvo pravno uporište u Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu BiH i obilježavanje ovog datuma predstavlja ozbiljnu provokaciju za državu Bosnu i Hercegovinu i cjelokupnu međunarodnu zajednicu. Da li je cilj Vašeg najavljenog dolaska intenziviranje opasne politike negiranja historijske i pravne činjenice da je bh. entitet RS administrativno-teritorijalna jedinica unutar nedjeljive države Bosne i Hercegovine koji kao takav egzistira tek od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma? Bosanskohercegovački entitet RS u državi Bosni i Hercegovini priznat je tek u Dejtonu i kao takav nema i ne može imati nikakav kontinuitet.



5) Zbog kojih razloga pristajete da učestvujete u obilježavanju nelegalnog i uvredljivog datuma za Bosnu i Hercegovinu, Evropu i Ujedinjene nacije? Naime, svi znamo da 9. januar predstavlja ozvaničenje zločinačke politike koja je osmislila i organizirano provela sistematske masovne zločine, etničko čišćenje, logore, masovna ubistva civila, masovne grobnice i genocid u Srebrenici. Ta politika je, između ostalog, ozvaničena i u neustavnim i nelegalnim dokumentima za formiranje tzv. srpske države na teritoriji Bosne i Hercegovine upravo 9. januara.



6) Do kada ćete, s jedne strane, voditi politiku poricanja, opravdavanja i negiranja planetarno utvrđenog i presuđenog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, a, s druge strane, slaviti datume i zločinačku politiku koju su kreirali i sprovodili Slobodan Milošević, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Biljana Plavšić, Momčilo Krajišnik ...? Zar ste zaboravili presudu Međunarodnog suda pravde iz 2007. godine, kojom je presuđeno da je Republika Srbija jedina država u Evropi koja je nakon Drugog svjetskog rata prekršila Konvenciju o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida?



7) Gospodine Nikoliću, zar nakon iskustava Vaše države od početka 19. do kraja 20. stoljeća Kneževina Srbija, Kraljevina Srbija, Srbija poslije balkanskih ratova, Kraljevina Jugoslavija, Socijalistička federativna republika Jugoslavija, Srbija i Crna Gora - dominantna politička elita u Srbiji nije shvatila da se projekat velikosrpske države ne može realizirati ni u ratu, ni u miru? Zar nije došlo, napokon, vrijeme da se napravi jasna razlika između patrijarhalne i moderne svijesti? Da li je moguće da dio političke elite u Srbija ni na početku 21. stoljeća još uvijek nije odgovorio na pitanje koje već dugo zaokuplja pažnju dijela srbijanske političke i intelektualne elite - kakva ili kolika država?



8) Gospodine Nikoliću, u slučaju da zaista 9. januara budete prisustvovali negiranju konačnih i obavezujućih odluka legalnog Ustavnog suda BiH, da li zaista mislite da ima ikakvog smisla i logike da posjetite glavni grad države Bosne i Hercegovine i bosanskohercegovačke državne organe i institucije?



Na kraju, kao aktuelnog predsjednika Srbije, pozivam Vas da prije najavljenog dolaska na nezakonito obilježavanje 9. januara, racionalno i trezveno razmislite o svim konsekvencama ovakvog neprimjerenog čina koji bi, nesumnjivo, ozbiljno ugrozio početak procesa normaliziranja međudržavnih odnosa između Bosne i Hercegovine i Srbije.



Uvjeren sam da ako budete rezonirali kao politički odgovoran predsjednik Srbije, Vi 9. januara 2017. godine nećete negirati i potkopavati državne organe Bosne i Hercegovine.

Ako, pak, budete rezonirali kao četnički vojvoda iz 1992. godine, onda zaista nema nikakve dileme u vezi s Vašim najavljenim prkošenjem legalnim odlukama organa države Bosne i Hercegovine.



Zbog toga Vas javno pozivam da u interesu mira, stabilnosti i dobrosusjedske saradnje budete politčki odgovoran predsjednik, a ne četnički vojvoda. Djelujući kao odgovoran predsjednik, imate mogućnosti da pozitivno utičete na budućnost, a kao četnički vojvoda, možete samo i Srbiju i region vratiti u beznađe i katastrofu sličnu onoj koja je viđena u posljednjoj deceniji 20. stoljeća.



(24sata.info)