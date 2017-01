Potpredsjednik entiteta RS Ramiz Salkić izjavio je danas Feni da Milorad Dodik ne može proglašavati neprijateljskim Oružane snage BiH.

Ramiz Salkić / 24sata.info

Ukazao je da Oružane snage BiH imaju ulogu da štite državu BiH, a ne bilo kojeg pojedinca.



- Nijedan pojedinac ne može i ne treba da utiče na odlučivanje u toj strukturi. Vrhovni komandant Oružanih snaga BiH je Predsjedništvo BiH, a ne Milord Dodik i on ne može nekoga proglašavati neprijateljskim, a posebno ne Oružane snage BiH. Dodik najvećim svojim neprijateljem smatra BiH, koliko vidim iz njegovih izjava, i zato mi smatramo njega najvećim neprijateljem BiH, jer čini sve da ovu zemlju podijeli – tvrdi Salkić.



Smatra da Dodik pokazuje "nervozu, jer ne može proklamovati RS u, kako on kaže, državu", budući da za to ne postoje mehanizmi kojima pokušava da dovode u zabludu sopstveni narod.



Pripadnici Oružanih snaga BiH, kako je naveo, prekršili bi Ustav i zaktevu koju su položili, učešćem u obilježavanju "Dana RS-a", kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim.



Entitetski potpredsjednik je naglasio i da je neprihvatljivo da izabrani zvaničnici u BiH krše Ustav, a oni koji ne poštuju odluke Ustvanog suda BiH treba da odgovaraju u skladu s Krivičnim zaknom BiH.



- Ustavni sud BiH je zabranio 9. januar kao 'Dan RS' i on kao takav se ne bi smio obilježavati i svi oni iz susjedstva koji proklamuju priču da poštuju integritet i suverentitet BiH, njene institucije i Dejtonski sporazum, treba da se u skladu s tim i ponašaju – rekao je Salkić Feni.



Entitetski predsjednik Milorad Dodik traži da 9. januara, na proslavi "Dana RS-a", u Banjoj Luci učestvuje Treći pješadijski (RS) puk Oružanih snaga BiH, jer će u suprotnom, "smatrati da su Oružane snage BiH neprijateljski nastrojene prema RS", javili su mediji u RS-u.



(FENA)