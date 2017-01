Predsjednik Građanskog saveza Reuf Bajrović smatra da ministrica odbrane BiH Marina Pendeš treba da podnese ostavku iz moralnih razloga povodom učešća Oružanih snaga BiH u obilježavanju 9. januara u Republici Srpskoj, saopćeno je iz Građanskog saveza.

Reuf Bajrović / 24sata.info

- Međutim, to se neće desiti, stoga bi trebalo cijelo Vijeće ministara smijeniti i izabrati novo koje neće raditi na razbijanju zemlje. Pendeš je ovu odluku donijela i u ime svojih koalicionih partnera - izjavio je Bajrović.



On u saopćenju naglašava da u Građanskom savezu već mjesecima govore da je HDZ opasniji po zemlju od SNSD-a jer ima podršku službenog Zagreba, a i većine u EU.



- Da nije tako, do sada bismo valjda čuli jedan demantij iz Zagreba ili Brisela - riječi su Reufa Bajrovića.



(FENA)