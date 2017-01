S obzirom na to da predsjednik SDA već nekoliko puta za zastoj u izgradnji autoputeva direktno i javno optužuje SBB, prinuđeni smo javnosti objasniti nesporne činjenice.

Predsjedništvo SBB / 24sata.info

Zar je SBB, kao relativno nova stranka s djelimičnim i jednogodišnjim prisustvom u vlasti, kriv što je Bakir Izetbegović, najmoćniji čovjek u Bošnjaka od 1995. do danas, u prosjeku gradio žalosnih 4-5 km autoputa godišnje? U Federaciji BiH je do sada izgrađeno samo 94 kilometra, a u Hrvatskoj je u istom periodu završeno blizu 1.800 km. Čak i Albanija i Kosovo već imaju po nekoliko stotina kilometara završenih autoputeva!



Znači, kilometražu koju je Izetbegovićeva vlast napravila za 20 godina mira, spomenute zemlje su radile tokom samo jedne godine!



Također, zar je SBB kriv što već dva desetljeća nema nikakvih radova na brzoj cesti Sarajevo - Tuzla ili putevima od Sarajeva ka Krajini, Goraždu, primorju, itd.?



Uporna nastojanja SBB-a da se nadoknadi 20-godišnji zastoj u ovoj oblasti, potpuno su blokirana. Između ostalog, zato što se gospoda Izetbegović i Čović nikako ne mogu dogovoriti u međusobnom ucjenjivanju da li je važnije prvo graditi tunel Prenj ili dionicu Mostar sjever - Mostar jug.



Prijedlog SBB-a da se sve dionice trebaju i moraju istovremeno početi raditi, praktično je odbijen zato što SDA u Parlamentu Federacije BiH, pozivajući se na peticije građana, ne želi da glasa za amandmane na Prostorni plan Federacije. Time se koči paralelna i masovna izgradnja.



Dodatno, time se, s druge strane, otvara prostor i daju izgovori predstavnicima HDZ-a da prave nove blokade.



Potpuno je jasno da ovdje nema nikakve odgovornosti SBB-a. Uz to, ideja da se u okviru BH Telecoma napravi nova kompanija, kako bi se podiglo više stotina miliona KM kredita za izgradnju brzih cesta, nije pokrenuta s mrtve tačke. Razlog, uporna i višemjesečna indolencija



Bakira Izetbegovića i njegovih direktora. Zato je Izetbegovićevo skrivanje vlastite odgovornosti istovremeno i poznati pokušaj, koji je godinama prakticirao, da svoju višedecenijsku odgovornost u svim segmentima društva, propagandno prebacuje na svoje koalicione partnere. Kao nekada, u slučaju SBiH, SDP-a ili DF-a, sada se i SBB pokušava gušiti. Ali, umjesto toga, SBB poziva one koji ne umiju ili ne žele da grade, to prepuste onima koji znaju i hoće. I ne opstruiraju ih političko-administrativnim smicalicama.



Građani zbog svega plaćaju najveću cijenu, ima previše mrtvih na cestama, a narod nema tu privilegiju da ih najlošijim putevima u Evropi voze državna auta pod rotacijama i pratnjom policije.



Ipak, i Izetbegović je ponekad u pravu. Tačno je da SBB ima direktora Autocesta Federacije BiH. Ali, jednako je tačna irelevantnost te pozicije u društvu kojim feudalno upravlja pet familija. To potvrđuje i podatak da samo dvije rođene sestre, sa svojim sinovima i njihovim rođacima i prijateljima, imaju više premijerskih i drugih važnijih pozicija u vlasti nego cijeli SBB, kao druga najjača stranka u FBiH na Općim izborima 2016. godine.



Kad je riječ o prigovaranju SBB-u zbog spominjanja čuvenog trotoara kao "graditeljskog uspjeha", taj mali prostor ispod fotelje velike Bakirove vlasti ostaje mjesto budućeg demokratskog iskazivanja raspoloženja građana, navodi se u saopćenju SBB BiH.



(24sata.info)