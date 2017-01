Član Predsjedništva BiH i predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović u novogodišnjem intervjuu za Klix.ba komentariše političke rezultate iz 2016. godine, odnos s koalicionim partnerima, planove za 2017. godinu, s naglaskom na infrastrukturu, nezadovoljstvo određenih članova SDA, ali i krizu koja je obilježila prethodnu godinu zbog neusvajanja određenih zakona i izbora u Stocu.

Da li je za Vas politički 2016. godina bila uspješna i šta smatrate najvećim uspjehom?



Bez dvojbe, najveći uspjesi su krupni i važni koraci koje smo učinili na polju euroatlantskih integracija. Ovo je bila godina u kojoj je Bosna i Hercegovina predala aplikaciju za članstvo u EU. Ne samo dežurni skeptici, već i neki naši dobronamjerni prijatelji iz međunarodne zajednice, u februaru 2016. su bili uvjereni da je aplikacija preuranjena, da joj manjka kredibilnost. Međutim, u mjesecima koji su uslijedili učinili smo je i ozbiljnom i kredibilnom. Na kraju imamo rezultat da nam je aplikacija prihvaćena i imamo upitnik EU na kojem se već radi. Nakon osam godina zastoja u približavanju EU, mislim da je to najveći uspjeh.



Ništa manje važan nije ni napredak ostvaren na putu prema NATO-u. U prethodnoj godini Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je smjernice za izradu dokumenta Pregled odbrane, koji je u konačnoj formi i predviđenom roku usvojen na sjednici Predsjedništva BiH krajem novembra. Ovaj strateški dokument predviđa očuvanje brojnog stanja OSBiH u aktuelnoj popuni te modernizaciju oružanih snaga uz jačanje interoperabilnosti po NATO standardima, jačanje mobilnosti i povećanje vatrene moći. Očekujemo da će implementacija ovih dokumenata Bosnu i Hercegovinu približiti članstvu u NATO-u, odnosno dati dodatni podstrek za aktivaciju Akcionog plana za članstvo.



I konačno, implementacija reformske agende je počela davati vidljive rezultate u oporavku privrede – broj zaposlenih u administraciji se smanjuje, a broj zaposlenih u realnom sektoru raste tempom od skoro 2.000 mjesečno. Svi bitni ekonomski parametri bilježe porast iznad 4 posto, u turizmu i namjenskoj proizvodnji su ti indeksi dvocifreni. Prikupljeno je skoro milijardu KM direktnih i indirektnih poreza više od planiranog i to je smanjilo socijalni pritisak i stabiliziralo stanje u zemlji.



Koji su infrastrukturni projekti na kojima ćete insistirati u 2017. godini?



To je nastavak izgradnje Koridora 5C i brzih cesta koje će povezati naše gradove, s kraja na kraj zemlje. Zatim i velike investicije u energetskom sektoru. O konkretnim prioritetima će, u skladu s mogućnostima, odlučivati nadležni nivoi izvršne vlasti. Lično ću, kao i dosad, činiti sve što mogu da ubrzam i olakšam te procese.



Jeste li zadovoljni trenutnim odnosima s koalicionim partnerima na nivou FBiH i na državnom nivou?



Lokalni izbori i neke druge stvari su unijeli nervozu i nezadovoljstvo u odlično funkcionisanje koalicije. Nadam se da ćemo to stanje uskoro prevazići i napraviti snažne iskorake u 2017. Ovo je godina koja može i treba biti godina uspjeha. Ukoliko održimo zamah, očekujemo da koalicija funkcionira, da se otvore radovi na infrastrukturnim projektima, da se gradi i da se provode reforme. Naravno, to podrazumijeva podijeljenu odgovornost. Biti u koaliciji znači biti jednako odgovoran i za uspjehe i za neuspjehe vlasti. SDA će se kao i dosad ponašati ozbiljno i državotvorno. Isto to očekujemo i od svojih partnera, očekujemo da rade u interesu građana, da se suzdrže od poriva da u isto vrijeme budu i vlast i opozicija. SDA, naprimjer, nema nijednu poziciju u segmentu vlasti koja treba pokrenuti izgradnju autoputa i brzih cesta, i ministri i direktori su iz SBB i HDZ-a, tako da mi je zaista ostalo nejasno na čiji račun je išla opaska da je u prošloj godini izgrađen samo "jedan trotoar".



Kolegij Dnevnog avaza i lider SBB-a Fahrudin Radončić osporili su vaše navode o kampanji koju ovaj medij vodi protiv vlasti?



Raduje me takav odgovor. Nadam se da će to dodatno potvrditi u svom budućem radu.



Hoće li SDA sa SBB-om i HDZ-om opstati u koaliciji do izbora 2018. godine?



U interesu građana i države, SDA će učiniti sve potrebne korake u tom cilju. Tako smo postupali i dosad. Naravno, koalicija ne može biti ni formirana ni održavana unilateralno, tako da će i djelovanje naših partnera biti element opstanka koalicije. Uvjeren sam da ćemo, usprkos trzavicama koje su neizbježna popratna pojava politike u sistemu kompleksnom kao što je naš, naći zajednički jezik. U suprotnom, problemi će nastati za sve, ne samo za SDA.



Kada će biti usvojen Zakon o igrama na sreću u FBiH?



Što se tiče SDA, našeg kadra u Vladi FBiH i naših zastupnika u parlamentu FBiH, on je već davno trebao biti usvojen. Zna se ko je pružao otpor izmjenama zakona, i oporezivanju cijele jedne pseudoindustrije koja nažalost u našoj zemlji ostvari veću zaradu od svih telekom operatera zajedno. SDA sasvim sigurno neće odustati od ovog projekta. A zašto HDZ uporno iz mjeseca u mjesec odgađa donošenje ovog zakona, zašto im je i SDP priskočio u pomoć u tom projektu koji na štetu građana svaki mjesec donosi nove desetine miliona vlasnicima kladionica, umjesto da popuni i stabilizira budžete i fondove poput zdravstvenog i penzionog, to pitanje je najbolje postaviti onim zastupnicima koji su pod raznim izgovorima kroz čitavu prošlu godinu majstorski razvukli inicijativu SDA.



Strahujete li da se od Stoca pokušava napraviti slučaj kao u Mostaru?



Mislim da poređenje s Mostarom ne stoji. U Mostaru imamo kompleksnu situaciju, pravno naslijeđe intervencija međunarodne zajednice, presudu Ustavnog suda BiH koja se mora ispuniti... A u Stocu je izborni proces, nažalost, grubo narušen incidentom. Međutim, zakonski okvir za Stolac je jasan i tu je zakon već morao biti primijenjen kao u bilo kojoj drugoj općini. Umjesto toga, Centralna izborna komisija je na sebe preuzela i ingerencije pravosuđa, kroz sramnu i politikantsku odluku o skidanju s liste grupe kandidata Inicijative za Stolac, među njima i kandidata za načelnika Salmira Kaplana.



U međuvremenu, bivša vlast se u Stocu, u okviru iznuđenog tehničkog mandata ponaša kao da se ništa nije desilo, traži privremeno finansiranje kroz Parlament FBiH. SDA je jasno odbila takve inicijative koje za cilj imaju produženje agonije. Ne prihvatamo ni samovolju CIK-a, pokušali smo ove odluke osporiti pravnim sredstvima. Nažalost, Apelaciono vijeće Suda BiH odbacilo je žalbe oštećenih kandidata. Ali pravni lijekovi još nisu iscrpljeni. Ukoliko CIK pokuša organizirati nezakonite izbore, izbore sa samo jednim kandidatom i režiranim ishodom, SDA je spremna i na bojkot. Rješenje za Stolac je ponavljanje izbora, uz pooštrenu kontrolu kojom će manipulacije biti spriječene.



Da li je u SDA potreban vanredni kongres?



Nema nikakve potrebe niti osnova za to. Statutom SDA je jasno propisano kada se i kako može sazvati vanredni kongres. To podrazumijeva široki konsenzus o potrebi takvog koraka u organima stranke. Ono što jeste potrebno i na čemu ćemo raditi kada za to dođe vrijeme jeste proširenje saziva na redovnom kongresu. Vjerovatno ćemo udeseterostručiti broj delegata.



Kako komentarišete sve intenzivnije izražavanje nezadovoljstva četiri državna zastupnika koji su napustili Klub SDA u državnom parlamentu?



Odnosi unutar Kluba SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH su problematični od Kongresa SDA. U tih godinu i po dana vrh SDA je u kontaktu s njima. Niko od njih nije napustio stranku. Ni najavljeno napuštanje kluba nije formalizirano. Bez dvojbe, iznošenje neargumentiranih kritika u javnost nanosi štetu SDA. Prigovore na račun rada stranke trebalo je rješavati u stranci, a ne putem medija.



SDA i dalje smatra da su naši zastupnici na svim nivoima dužni provoditi politiku stranke, poštovati njen statut, provoditi stavove organa stranke i držati se procedura. Ja ovom prilikom još jednom pozivam na jedinstvo stranke i tražim da klub SDA ostane jedinstven. Isto važi i za nezadovoljne zastupnike u skupštini BiH. Ni oni nisu svi jednaki, ni po zaslugama, ratnim i poratnim, ni po izjavama, ni po ukorijenjenosti u bazu SDA.



Očekujemo da većina njih napokon shvati da destabilizacija najjače probosanske stranke, u trenutku kad je politika SDA stvorila zamajac euroatlantskih integracija, a naša snaga vjerodostojnu prepreku svima koji rade na podjeli Bosne i Hercegovine, znači i destabilizaciju BiH. Nijedan član SDA, nijedan iskren patriot, ne bi smio biti dio takvog procesa.



Milorad Dodik nazvao vas je "dramatičnim političkim gubitnikom", a SDA i njenu politiku "marginalnom u RS-u"?



U psihologiji postoji takozvani odbrambeni mehanizam projekcije, u sklopu kojeg osoba svoje percipirane mane pripisuje drugima. U politici se to često radi svjesno, a Milorad Dodik je školski primjer. Njemu je svakako cilj da BiH drži u zastoju, a Bošnjake u RS u statusu građana drugog reda i marginalnih faktora. SDA je velika prepreka takvoj politici, a trenutno ne vidim dramatičniju gubitničku priču u bosanskohercegovačkoj politici od Dodikove, mada mnogima izgleda da nije tako. Dodik je prodao Telekom Srpske, potrošio novac, zadužio do guše narod u entitetu u kojem suvereno vlada već 10 godina, svi fondovi i javna preduzeća su pred bankrotom u RS-u, urušava se bankarski sistem, a prosječna plaća i penzija su bitno niže od onih u Federaciji BiH. Lako će Dodik sa opozicijom, bošnjačkom politikom i međunarodnom zajednicom, ali teško će sa vlastitim narodom kad "dogori do nokata".



Dodik tvrdi da gubite podršku i turskog predsjednika Erdogana, a slično je nedavno tvrdio i Nedžad Latić. Navodno je došlo do prepirke između vas i turskog predsjednika prilikom nedavnog susreta iza zatvorenih vrata u Istanbulu?



Odnosi između predsjednika Erdogana i mene nikada nisu bili bolji niti intenzivniji. Jasno mi je šta su ciljevi Milorada Dodika, ali mi nije jasno šta se dešava sa Nedžadom Latićem u posljednjim godinama, u šta se pretvara čovjek kojeg sam nekada poštovao. Razumijem da se ne slaže sa politikom koju vodim, to je njegovo pravo, razumijem i da mu je potrebna bombastična vijest kako bi podigao čitanost vlastitog portala i zaradio za život, ali laž mu sigurno nije potrebna i ništa dobro mu ne može donijeti.



Hoćete li pristati na izmjene Zakona o Ustavnom sudu BiH?



Ne samo da nećemo pristati, već SDA to neće dozvoliti. Ustavni sud BiH je vitalni i neodvojivi dio ukupnog Dejtonskog ustavnog aranžmana, centralni stub pravnog poretka države. Ustavni sud osigurava zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, i jedini je mehanizam za otklanjanje blokada u sistemu odlučivanja i rješavanja ustavno-pravnih sporova unutar BiH. I nije nimalo slučajno što Milorad Dodik pokušava izrežirati udar na Ustavni sud odmah nakon održavanja antiustavnog referenduma. Ono što je cilj jeste testiranje reakcija i otklanjanje prepreka realizacije Deklaracije o samostalnoj RS, usvojene na saboru SNSD-a u aprilu 2015. kojom se za 2018. najavljuje raspisivanje referenduma o otcjepljenju ovog entiteta od Bosne i Hercegovine. To je opcija koja neće, ne može i ne smije proći. Nadležnosti, način odlučivanja i sastav Ustavnog suda su ustavne kategorije koje se mogu mijenjati samo izmjenom Ustava BiH. Pod ovakvim uslovima, takve promjene su neprihvatljive.



Hoće li BiH odgovoriti na Upitnik Evropske komisije u zadatom roku?



Upitnik je jedan od najtežih i najodgovornijih koraka u procesu integracije. Naše institucije očekivale su ovaj zadatak, pripremale se za njega i popunjavanje je već počelo. Uvjeren sam da imamo kapacitete da ispunimo upitnik suštinskim odgovorima i ispoštujemo predviđeni rok. Bit će naravno nekoliko pitanja na kojima će biti potrebna podrška političkih lidera.



Koja je Vaša najveća želja u 2017. godini u političkom smislu?



Mir, stabilna Bosna i Hercegovina, napredak u reformama i euroatlantskim integracijama i otvaranje velikih infrastrukturnih projekata širom zemlje.







