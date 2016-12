Godina koju ispraćamo nije donijela puno dobroga. U godini na izmaku napustili su nas velikani poput Muhameda Alija, Davida Bowiea i mnogi drugi.

Bila je ovo, nažalost, godina i terorizma širom svijeta, migrantske krize, Brexita, ksenofobije, populizma... Donald Trump je izabran za predsjednika Sjedinjenih Država. Bosna i Hercegovina nije igrala na Euru u Francuskoj, a titulu je iznenađujuće osvojio Portugal. Bila je ovo godina krajnosti, a mi u ovoj zemlji dišemo na škrge, u političkom, ekonomskom, infrastrukturnom, kulturnom i svakom drugom smislu. A to najbolje potvrđuje zastrašujući podatak – broj građana koji su napustili Bosnu i Hercegovinu i otišli da žive na Zapad. Od ''velike'' bošnjačke koalicije, ostali su ''dugmići'', kako kaže kultna rečenica iz filma Maratonci trče počasni krug.



Sa aktuelnim političkim liderima i politikom da prodišemo u 2017. godini – nema šanse. ''Nema teorije'', što bi rekao Đuro u Audiciji. Politički lideri koji nas trenutno vode nisu kompatibilni sa potrebama građana Bosne i Hercegovine jer oni misle uglavnom na sebe i uski krug ljudi i porodica oko njih. Zato nam treba novi pristup u politici, treba nam nova politika, ona koja će znati i moći generirati promjene. Izbor nezavisnih načelnika na lokalnim izborima u 2016. je dokaz da su promjene moguće i da to naš narod želi.



Neće građani nešto ni bolje, niti gore živjeti u 2017., ali će rasti narodno nezadovoljstvo aktuelnom autističnom politikom koja je sebi i svrha i cilj, ali, srećom, građani će šta misle o takvoj politici reći na izborima 2018. I siguran sam da će imati mogućnost odabrati novu politiku, koja će se prioritetno baviti vrijednostima koje su važne za sve njih.



U 2016. sa političke scene su otišli i Obama, i Cameron, odlazi i Hollande. Od velikih, ostala je samo Angela Merkel. U 2017. u političkom smislu očekuju nas važni izbori za predsjednika Francuske, a naročito važni za odnose u samoj Uniji i onome kako će ona izgledati u budućnosti – ovisit će o opštim izborima u Njemačkoj koji će se održati u septembru. Angela Merkel predstavlja humanije lice Evrope i nažalost, zbog toga trenutno među Nijemcima uživa najmanju popularnost u posljednjih nekoliko godina, unutar i izvan svoje stranke. Angeli, naravno, držimo fige, ali svi mi u Bosni i Hercegovini moramo biti oprezni i okrenuti se sebi, narodi i građani u našoj zemlji moraju naći unutrašnji dogovor kako bi svi živjeli bolje i kako bi strah zamijenili nadom, podjele zajedničkom snagom i jačanjem, te priču o prošlosti, snovima i zajedničkim radom za sigurnu, evropsku budućnost. Jer, ili ćemo svi zajedno raditi i napredovati, ili ćemo se osporavati, stagnirati i propadati.



Znam da postoji snaga i spremnost za novu politiku i zajednički uspjeh i uvjeren sam da ćemo u godini pred nama to posebno afirmirati i promovirati u interesu svih u našoj zemlji.



Svim dobrim ljudima želim zdravlje, sreću i uspjeh, a u 2017. posebno da se naša fudbalska reprezentacija plasira na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, da prepoznamo sile i politike koje nas dijele zbog svojih sebičnih interesa i da zajedno izgradimo novi unutrašnji dogovor i politiku koja će pokrenuti BiH, učiniti je zemljom jednakih šansi za sve i pravnom državom u kojoj će mladi moći sanjati svoje snove, zasnivati svoje porodice i graditi stabilnu, evropsku budućnost.



Senad Šepić, poslanik u Parlamentu BiH i predsjedavajući delegacije BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope

