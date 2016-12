Potpredsjednik entiteta RS Ramiz Salkić ocijenio je za Fenu da to što je danas entitetski Zavod za statistiku objavio rezultate popisa za RS, iako je još u oktobru to uradila Agencija za statistiku BiH, predstavlja "nastavak rušenja institucija na nivou države BiH“.

Ramiz Salkić

- To je suprotno zakonu. Entitetski zavod nije imao mogućnost po slovu zakona da objavi ove rezultate popisa i na neki način zloupotrebljava čitav popis - rekao je Salkić.



Podsjetio je da je Zavod za statistiku RS-a tokom čitavog popisa stvarao ambijent da se "što manje ljudi popiše i da na neki način dođe do legalizacije etničkog čišćenja i progona i zadržavanja najmanjeg mogućeg procenta učešća Bošnjaka u stanovništvu ovog entiteta“.



-Smatram da je objavljivanje ovih rezultata Zavoda za statistiku RS-a određena vrsta podrške aktuelnoj politici Milorada Dodika koji provodu, a to je separatistička i politika koja ne ostavlja mogućnost za funkcionisanje BiH, stvaranjem paralelizma u svakom obliku, i stvaranjem tijela onim organima koji postoje na nivou BiH. U tom pravcu treba da služe i danas objavljeni rezultati popisa - tvrdi Salkić.



Ukazuje i da će današnje objavljivanje entitetskih rezultata popisa biti veliki kamen spoticanja na evropskom putu BiH, kod obavljanja aktivnosti koje predstoje.



-Evidentno je da ćemo imati suprotstavljene stavove kada je u pitanju broj stanovnika, nacionalna zastupljenost i prisustvo ljudi na terenu - rekao je entitetski potpredsjednik za Fenu.



Predstavljajući rezultate popisa stanovništva, domaćinstava i stanova provednog 2013. godine u BiH, a koji se odnose na taj bh. entitet, rečeno je da u RS-u živi 82,95 posto Srba, odnosno nih 970.857, Bošnjaka 12,69 posto ili 148.477, Hrvata 2,27 posto ili 26.509, ostalih 1,25 posto, nije se izjasnilo 0,67 posto i nepoznata etnička struktura je kod 0,17 posto popisanog stanovništva.



Rezultati popisa koje za RS danas objavio Zavod za statistiku u RS pokazuju da u tom bh. entitetu živi milion i 170. 342 stanovnika.



Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je u oktobru konačne rezultate popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini provedenog 2013. godine.



Međutim, vlast RS-a je odbila da prizna i objavi rezultate popisa stanovništva u BiH, jer, kako tvrde, nisu vjerodostojni i upotrebljivi.



Nakon što je RS usvojila svoj zakon, danas je i objavila rezultate popisa stanovništva za taj bh.entitet.





