Potpredsjednik bh. entiteta Republika Srpska Ramiz Salkić susreo se danas sa predstavnicima Bošnjaka regije Doboj.

Ramiz Salkić / 24sata.info

Razgovoru o trenutnoj političkoj, ekonomskoj i sigurnosnoj situaciji na ovome području prisustvovali su zvaničnici iz političkog i javnog života, privrednici, predstavnici nevladinog sektora, te građani Bosne i Hercegovine sa ovoga područja, koji su trenutno nastanjeni izvan domovine, saopćeo je iz kabineta entitetskog potpredsjednika.



Salkić je tokom sastanka istakao važnost jačanja državnih institucija i razvijanja osjećaja pripadnosti državi Bosni i Hercegovini.



-Bosna i Hercegovina je mala zemlja, sa nevelikom populacijom i mi nemamo pravo da se odreknemo niti jednoga patriote. Mi imamo obavezu da uključimo sve naše ljude u proces jačanja zemlje. Stoga mi je posebno drago da smo danas imali naše građane iz dijaspore, imali smo ljude koji žive u povratničkim zajednicama. Oni već surađuju međusobno, ali im je potrebna podrška i pomoć. Potencijal koji ima naše zajedništvo je ogroman. To zajedništvo će spriječiti sve procese devastacija i rušenja države Bosne i Hercegovine – istakao je Salkić.



Jučer smo, naveo je, ponovno imali najave Milorada Dodika da će svojim djelovanjem učiniti sve na rušenju države i osamostaljivanju jednoga dijela zemlje, koji se u ovom trenutku zove po imenu samo jednoga naroda.



-Danas sam jasno poručio građanima dobojske regije, a poručujem i svim građanima Bosne i Hercegovine, međunarodnoj zajednici, našim prijateljima, a i onima koji podržavaju rušenje naše zemlje da mi nećemo dopustiti rušenje zemlje, njenu podjelu i pljuvanje. Milorad Dodik krši Ustav, a mi u ovoj zemlji imamo institucije i pojedince koji imaju obavezu da spriječe povrede Ustava i ustavnog poretka. Pozivam ih da putem pravosudnih institucija spriječe neprijateljska djelovanja protiv Bosne i Hercegovine. Upravo je odlaganje rješavanja ovoga problema dovelo do radikaliziranja društva u RS. Ovaj entitet nikada neće biti samostalan jer Bošnjaci, kao autohtoni narod ove zemlje, koji je konstitutivan na svakom pedlju teritorije Bosne i Hercegovine, neće to dopustiti. Očekujemo da će i vlade prijateljskih zemalja, kao i Upravni odbor vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, ostati pri stavu da je svaki razgovor o samostalnosti RS nagrađivanje zločina i nagrađivanje genocida - kazao je Ramiz Salkić.



U pratnji Mihneta Okića, predsjednika Kluba poslanika Koalicije „Domovina“ u Narodnoj skupštini RS, potpredsjednik Salkić je posjetio transportno preduzeće „DMDE“, gdje ga je direktor Mirsad Durmić, upoznao o razvojnim planovima i značajem koji ovo preduzeće ima, prije svega za povratničku zajednicu u Doboju.



Najavljene su nove značajne investicije, a istaknuto je kako poduzetnici iz Federacije BiH mogu značajno doprinijeti ekonomskoj stabilnosti povratničkih zajednica, kao što je to slučaj u Doboju, u koji već godinama investiraju firme iz Doboj Istoka, Tešnja, Doboj Juga...

(FENA)