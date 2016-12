Predstavnici političkog i društvenog života BiH okupili su se večeras na novogodišnjem prijemu Socijaldemokratske partije (SDP) Bosne i Hercegovine, na kojem je predsjednik stranke Nermin Nikšić poručio da će u narednoj godini SDP, koji ima 107 godina dugu tradiciju, staviti sve svoje kapacitete i infrastrukturu u funkciju objedinjavanja ljevice.

Foto: 24sata.info

- Ono što slijedi je bitka za opstanak države. Možda malo sebi previše utvaramo kada mislimo da BiH nema bez jake socijaldemokratske - multietničke partije. SDP je jedina partija koja je na posljednjim izborima dobila vijećnike i odbornike u oba entiteta – istakao je Nikšić.



Stavljajući kapacitete u funkciju SDP BiH će, kako kaže, dati sve od sebe da otvori prostor što većem broju intelektualaca i ljudi iz nevladinog sektora, koji žele dati doprinos u izgradnji normalne BiH.



- U pobjedničkom programu 2018. godine građanima BiH želimo ponuditi nova lica na političkoj sceni i jasno rješenje problema u BiH. Tog rješenja problema nema bez BiH od Une do Drine i od mora do Save – kazao je Nikšić.



Ukazao je da slijedi još jedno iskušenje – izmjene Izbornog zakona BiH, u kojem će smislu SDP učiniti sve da "dobijemo Izborni zakon u kojem će biti do glasača a ne do brojača".



Poručio je i da treba raditi na "stvaranju antifašističkog i antinacionalističkog bloka u BiH".

(FENA)