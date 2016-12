Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić održao je novogodišnju konferenciju za novinare na kojoj je iskazao zabrinutost da će 2017. godina biti godina blokada.

Nermin Nikšić / 24sata.info

Odgovarajući na pitanje novinara u vezi s međusobnim optužbama lidera SNSD-a i SDA Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića, Nikšić je kazao da je između njih na sceni vještačko stvaranje suprotstavljenih blokova, te prividnog svađanja "što ima stvara poziciju lidera u svom narodu".



- Izetbegović je Dodiku na čuvenom sastanku u kafani dao ono što lider RS nije mogao ni sanjati, a to je mehanizam koordinacije, koji je ustvari mehanizam za blokade. A gle čuda tek se sjeti oda o referendumu u RS priča dok je Dodik već putovao za Banja Luku, a o tome na sastanku nije ni riječi potroši. Nadam se zaista da će građani shvatiti koliko je to licemjerno - kazao je Nikšić.



Novinari su predsjednika SDP-a pitali da li smatra hoće li opstati koalicija SDA - HDZ - SBB.



- Kada su u pitanju interesi SDA i HDZ-a oni će sigurno opstati, to se pokazali kada su tek formirali Vladu, kada su podijelili interesne sfere, pozicije, pare. Očito je da SDA guši svog partnera SBB. Koliko će to izdržati, vidjet ćemo. Očito je da iz SBB-a u posljednje vrijeme stižu poruke da baš i nisu spremni da se žrtvuju za interese SDA - rekao je Nikšić.



(Avaz)