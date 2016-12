Osnivač stranke Radom za boljitak Jerko Ivanković Lijanović povodom odluke Vlade Kantona Sarajevo o uvođenju sistema par-nepar pozvao je državne funkcionere da se narednih danima prevoze javnim gradski saobraćajem.

”Odluka Vlade KS za uvođenje sistema par-nepar, danas u 21. stoljeću, potvrda je nesposobnosti tih ljudi, koji odlučuju o životima građana Sarajeva kao i svih onih van ovog Kantona. Ovo je prilika za sve građane da se ujedinjeni suprostave ovakvom vođenju onih koji su ih izmanipulisali da ih izaberu te da promjene ovakvo stanje trenutno i zauvijek. Ako vlast ne razumije i ne poštuje potrebe svojih stanovnika ni ti stanovnici ne treba da ikada više poštuju njih.



Zato pozivam sve predstavnike vlasti u KS, krenuvši od premijera, pa do svakog zastupnika, kao i članove Predsjedništva BiH koji će morati stiči do zgrade Predsjedništva u Centru grada na posao, da se u narednim danima, do daljnjeg, solidarišu sa svojim stanovnicima i na svoja radna mjesta, sastanke, sjednice se prevoze gradskim saobraćajem, tramvajima, trolejbusima i autobusima. Također na isti način na koji će gradskom prevozu refundirati troškove za besplatnu vožnju u narednim danima neka organizuju refundiranje polovine iznosa registracija svakom vlasniku automobila ako već nisu sposobni čim prije iznjedriti realnija, praktičnija i inovativnija rješenja”, poručio je Jerko Ivanković Lijanović, Boljitkov kandidat za člana Predsjedništva na Općim izborima 2018. godine.

