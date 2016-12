Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je Srni da mu je nedavno američki diplomata u telefonskom razgovoru tražio, između ostalog, da se odrekne politike SNSD-a i njene deklaracije te da se odazove Tužilaštvu BiH.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Imao sam jedan telefonski razgovor sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara /Hoyt/ Yeeom koji je bio veoma težak, u kome je on pokušao da mi objasni da je stav SAD negativan po ono što ja radim i tražili su da se odreknem politika SNSD-a i naše deklaracije vezano za procese za 2018. godinu, te je tražio da se odazovem pozivu Tužilaštva BiH i još nekoliko stvari", rekao je Dodik.



Prema njegovim riječima, što se tiče razgovora o politici SNSD-a, na telefonskoj liniji bila je uključena i ambasador SAD u BiH.



"SNSD ima svoje organe i oni će o tome odlučivati. Ja se ne odričem politike SNSD-a u tom pogledu, deklaracija je samo izmišljena da bi se galamilo oko toga, niko je nije ozbiljno pročitao", naglasio je Dodik.



On je podsjetio da se SNSD u deklaraciji zalaže za poštivanje Dejtonskog sporazuma, kao i da će u 2018. godini, ukoliko ne bude dovoljno tog poštovanja, razmisliti na koji način će se dalje kretati RS.



"Taj razgovor je apsolutno miješanje visokih zvaničnika u unutrašnje stvari. U okviru tog razgovora sam i rekao da insistiranje na tome da ja dođem u Tužilaštvo BiH mene dovodi do zaključka da je američka administracija uključena u sav taj proces koji je politički montiran. Smatram da je njihov poziv miješanje u unutrašnje stvari i uplitanje u političke procese", istakao je Dodik.



Dodik je rekao da je sagovornicima dao do znanja da je spreman dati izjavu o referenduma u Republici Srpskoj bilo kome u okviru institucija koje se nalaze na području Srpske, kao što su objekti Agencije za istrage i zaštitu BiH /Sipa/ ili Tužilaštva Srpske.



"U tom pogledu, ja nemam negativan odnos prema tome, tražim prava koja imaju i neki drugi. I zašto sad oni insistiraju na tome da baš moram da dođem u Tužilaštvo BiH u Sarajevu što govori o tome da oni pomno prate i kreiraju te procese i odnose", istakao je lider SNSD-a u izjavi Srni.



Dodik je ocijenio da je svrha tog razgovora bila da se napravi određena platforma da bi američka Ambasada u Sarajevu odbila da mu izda vizu za Ameriku, gdje je pozvan da u januaru prisustvuje svečanostima povodom inauguraciji novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa.



"Jasno sam rekao da mi se čini da je upravo ta činjenica da ovih dana treba da se obratim za vizu za odlazak u SAD, njih dovela u poziciju da pričaju sa mnom o tim stvarima, o referendumu koji je prošao prije nekoliko mjeseci. Znajući raniju praksu SAD, uvijek su zvali dan prije ili dan poslije da kažu svoj stav, a ne mjesec i nešto dana ili dva mjeseca poslije", rekao je Dodik.



Predsjednik RS je dodao da će ovih dana zatražiti vizu, te da će ukoliko je dobije od sadašnje američke administracije, već dan prije inauguracije u Americi imati priliku da se sretne sa najvažnijim ljudima iz Trumpovog okruženja.



"Taj sastanak je već zakazan i tačno znam i mjesto i vrijeme kada treba da se tamo nađem. Da li će to sada spriječiti odluka stare administracije koja ne može još da vjeruje da sam pozvan, jer joj je teško da objasni otkud sad Milorad Dodik u ovoj priči kada sam za njih bio loš momak, kao i da sam na svim njihovim crnim listama i onome što su oni promovisali ili govorili o meni u posljednje vrijeme", rekao je Dodik.



On je ocijenio da, ukoliko se desi da mu stara administracija ne dozvoli da ode na inauguraciju i na taj način onemogući da se sretne sa važnim ljudima u Washingtonu, onda će za to biti prilike, vjerovatno, nekoliko mjeseci poslije, čim se uspostavi nova administracija.



Dodik je rekao da je dobio poziv od Trumpovog tima koji radi na poslovima inauguracije da prisustvuje inauguraciji i predsjedničkom balu, a dan poslije planiran je sastanak sa jednim brojem važnih ljudi u SAD.



"Da li će to biti, isključivo zavisi od toga da li će preovladati sujeta sadašnje administracije i da li će mi dati vizu ili ne", naglasio je Dodik.

