Reformska agenda je program aktivnosti koji je potrebno provesti u zoni fiskalne politike, u zoni radnog zakonodavstva, poslovnog okruženja, socijalne politike, vladavine prava i javne uprave, rekao je u večeras u tuzlanskom BKC-u premijer FBiH Fadil Novalić gostujući na javnoj tribini pod nazivom „Uticaj pozitivnih procesa Reformske agende na razvoj tuzlanske regije".

Fadil Novalić / 24sata.info

Novalić je naveo da je Agenda projekt koji treba da poboljša socijalne, ekonomske i sve druge prilike u FBiH, te da treba spomenuti da je to dokument koji ima jednaku primjenu na cijeloj teritoriji FBiH i koji treba da doprinese boljitku života građana.



-Kada je u pitanju TK, mi pored Agende koja definiše reformski put kroz zakone, imamo i investicione aktivnosti, koje ne spadaju u Agendu - rekao je premijer i napomenuo da je tokom današnjih sastanaka u Tuzli bilo riječi o oba bloka TE i brzoj cesti prema Žepču.



Mišljenja je da su reforme srednjoročnog karakreta, ali da i sada daju rezultate, što pokazuje i zabilježeni ekonomski rast.



-Zarađujemo milijardu KM više nego prije godinu , imamo 27.000 novih uposlenih, zatim rast industrijske proizvodnje od 4,6 posto - kazao je Novalić.



Pojasnio je da je Agenda nastala nakon pet godina istraživanja i da je veoma strukturirano istraženo zdravstvo, školstvo, uprava, privreda, zakonodavstvo te da je nastao jedan materijal.



-Kasnije smo u kontaktu sa Međunarodnom zajednicom to pretvorili u Reformsku agendu prihvatljivu i za Evropu i SAD i definirali reformski put Vlade FBiH- pojašnjava on.



Naglašava da je nakon dvije godine, ipak, primijećeno "da fale inputi iz realnog života".



-Odlučili smo da komuniciramo sa svima, kako bi se proširila Agenda sa mikro zahtjevima iz realnog svijeta i tražimo potporu nižih nivoa vlasti, javnosti, poslodavaca, sindikata, međunarodnih organizacija i svih ljudi koji imaju iskrenu želju da BiH stave na put boljitka - kazao je Novalić.



Predsjednik GO SDA Tuzla Sabahudin Imamović iskazao je zadovoljstvo učešćem premijera Novalića na večerašnjoj tribini, koju je i organizirao ovaj odbor, te ju je ocijenio prilikom da se “iz prve ruke” sazna više informacija o Reformskoj agenda, a naročito o njenom pozitivnom uticaju na razvoj tuzlanske regije.



-Ovaj kanton i Grad Tuzla su dugo vremena nažalost bili “grad slučaj”, s ovog područja su bile udarne vijesti u medijima, a nemiri 2014. godine su krenuli iz Tuzle - kazao je Imamović, ocijenivši da se situacija popravila i da je sada potrebno rješavati privredne i ekonomske probleme.



Pored premijera Novalića i predsjednik GO SDA Tuzla Sabahudina Imamovića, prisutnima se na tribini obratio i premijer TK Bego Gutić.





(FENA)