U okviru današnje posjete Tuzlanskom kantonu, premijer FBiH Fadil Novalić se sastao sa gradonačelnikom Tuzle Jasminom Imamovićem, sa kojim je, između ostalog, razgovarao o uključivanju nižih nivoa vlasti u reformske procedure.

Foto: FENA

- Mi smo na pola puta svog mandata i proveli smo određene reforme koje daju rezultate, ali te su reforme realno uvedene odozgo prema dole, stoga bismo sada željeli promijeniti strategiju, da vidimo šta je to što s nižih nivoa može doći prema višim na reformskom putu - izjavio je premijer Novalić na konferenciji za medije nakon sastanka.



Tvrdi da ovakav pristup nije slučajno krenuo od Tuzlankog kantona i Grada Tuzle, jer je, kako kaže, nakon Sarajeva, Tuzla slijedeća "težišna tačka" u Federaciji BiH.



Ocijenio je da je danas bilo razgovora o veoma konkretnim stvarima, dodavši da je gradonačelnik Imamović pripremio stručnu ekipu i strukturirane prijedloge, te da je došlo do dogovora na čemu bi se moglo raditi u narednom periodu.



Novalić naglašava da je od gradonačelnika Tuzle tražio da se pomogne Federalnoj vladi na reforskom putu, potcrtavši da nema dvojbe da je Federalna vlada odlučna da sprovodi reforme, ali i ističući da ona to ne može raditi sama.



- Zato smo krenuli od ovog kantona i najuticajnijeg grada pored Sarajeva, a to je Tuzla - kaže on.



Dodao je da je danas izneseno dosta dobrih prijedloga, koji će se, kako kaže, uzeti u obzir. Također je rekao da će se sa ovom praksom nastaviti i da će biti dostupan Gradu Tuzli kada god je to potrebno.



Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović smatra da su timovi Federalne vlade i Gradske uprave ovog grada održali radni i veoma plodonosan sastanak.



Naglasio je da je dobio zadovoljavajući odgovor, kada je u pitanju gradnja Bloka 7, dodavši da je ta velika investicija važna kako radi aerozagađenja, tako i radi zapošljavanja.



Po riječima gradonačelnika Imamovića na sastanku je bilo riječi i o zapošljavanju. Dodao je da su federalnom premijeru predate inicijative za donošenje Zakona o prijenosu vlasništva nad napuštenim rudnicima u lokalnim zajednicama, poput Lipnice, Bukinja i Mramora.



Smatra da bi pretvorivši taj prostor u poslovne zone, posao moglo naći najmanje 2.000 ljudi.



Bilo je riječi i o Federalnom zakonu o građevinskom zemljištu, kao prepreci za investiranje i o Zakonu o javno-privatnom partnerstvu, zatim o inicijativi izmiještanja željezničke stanice na prostor poljane, dodaje on.



Imamović je iskazao zadovoljstvo jer su predstavnici Federalne vlade odlučili razgovarati sa gradonačelnicima i načelnicima u Federaciji koji primjenjuju zakone, a koje Federalna vlada predlaže.

(FENA)