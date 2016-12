Vlada Federacije BiH utvrdila je i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH dostavila Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. Dom naroda Parlamenta FBiH je, na svojoj 10. vanrednoj sjednici održanoj 15.12.2016. godine, odlučio da Budžet za 2017. godinu razmatra po redovnoj proceduri.

U toku rasprave delegati su tražili veći iznos sredstava za niže nivoe vlasti i sredstava za sanaciju zdravstvenih ustanova da bi bilo poboljšano stanje u zdravstvu u Federaciji BiH.



Vlada Federacije BiH je, na temelju rasprave na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, utvrdila amandmane koji su postali sastavni dio Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, a koji je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio na 17. vanrednoj sjednici održanoj 20.12.2016. godine.



Predloženim amandmanima povećan je iznos za Tekuće transfere drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE za 2.000.000 KM (sa 10 na 12 miliona KM) i planiran je novi ekonomski kod na Tekućim transferima drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od 9.000.000 KM.



Prema utvrđenim prioritetima i potrebom za obezbjeđenje sredstava na ekonomskim kodovima predviđenim amandmanima, a vodeći računa o principu uravnoteženosti budžeta, umanjeni su Ugovorene i druge posebne usluge – zatezne kamate na sudska rješenja i troškove spora za 1,7 miliona KM (sa 10 na 8,3 miliona KM), i brisani Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima – Japanski grant – 2 KR u iznosu od 6.000.000 KM i Ostala domaća pozajmljivanja ‐ Trajni revolving fond u iznosu od 3.300.000 KM.



Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu u istom tekstu u kojem ga je Vlada FBiH danas uputila u Dom naroda.



Vlada FBiH je Parlamentu FBiH za razmatranje na Domu naroda uputila i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2017. godinu i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2017. godini.



UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA



Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u postupanju po preporukama Akcionog plana za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, a s ciljem harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukuma Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF). Dopunjene su i izmijenjene važeće regulative u dijelu koji se odnosi na propisivanje strožijih uslova za vlasničke i upravljačke strukture društava za upravljanje investicijskim fondovima i zatvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, na način da je osigurana zabrana sticanja vlasništva i obavljanja upravljačkih funkcija kriminalcima i s njima povezanim osobama i saradnicima.



Ovim zakonom ne vrši se direktno uskladivanje sa EU direktivama, jer se radi o standardima i preporukuma Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca, koje se u suštini odnose na potrebu dopune i izmjene važeće regulative u dijelu koji se odnosi na sprečavanje pranja novca.



Radi se o zakonu malog obima sa samo jednim bitnim rješenjem. Naime, kod sticanja udjela i imenovanja u upravljačke strukture društva za upravljanje investicijskim fondom ili zatvorenog investicijskog fonda propisani su uslovi i postupci koje vodi Komisija, koji bi trebali da isključe osobe za koje postoje pravne posljedice osude i za koje postoji osnovana sumnja da su učestvovali u pranju novca i finansiranju terorizma ili korupcije.



UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA



Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u tome što je trebalo u njega ugraditi preporuke Akcionog plana za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, a s ciljem harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukuma radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF). Važeća regulativa dopunjena je i izmjenjena u dijelu koji se odnosi na propisivanje uslova za određene osobe, kojim bi se osigurala zabrana sticanja vlasništva ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira i obavljanja funkcija kriminalcima i s njima povezanim osobama i saradnicima.



I ovdje je riječ o zakonu malog obima sa samo jednim bitnim rješenjem. Naime, kod sticanja udjela i imenovanja propisani su uslovi koji bi trebali da isključe osobe za koje postoje pravne posljedice osude i za koje postoji osnovana sumnja da su učestvovali u pranju novca, finansiranju terorizma i ili korupciji.



Ovim zakonom se ne vrši usklađivanje sa EU direktivama, jer je riječ o standardima i preporukama radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca, koje se u suštini odnose na potrebu dopune i izmjene važeće regulative u dijelu koji se odnosi na sprječavanje pranja novca.



UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA



Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH, po skraćenom postupku, uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, čime je omogućena provedba presuda Ustavnog suda FBiH broj U-8/13.



Ujedno, ovim je izvršena preporuka Komiteta za ljudska prava UN koji je državi Bosni i Hercegovini naložio ukidanje obaveze članovima porodice da svoje nestale srodnike proglase mrtvim kako bi imali pravo na socijalne naknade, ili bilo koji drugi oblik kompenzacije. Brisana je odredba prema kojoj su članovi porodice nestalog branioca bili dužni da nestalog branioca proglase umrlim kako bi imali pravo na socijalne naknade ili bilo koji drugi oblik kompenzacije.



Izmjene i dopune definiraju ko se smatra dobrovoljcem, braniocem, organizatorom otpora i veteranom odbrambeno-oslobodilačkog rata, jer su ovi pojmovi presudom Ustavnog suda FBiH proglašeni neustavnim. Propisani su uslovi pod kojim se stiče status ratnog i mirnodopskog vojnog invalida.



Date su i definicije porodice poginulog, umrlog ili nestalog branioca i porodice umrlog vojnog invalida.



S 15 na 30 dana je produžen rok za pokretanje postupka nakon nastale promjene i propisana mogućnost dokazivanja činjenica okolnosti stradanja u upravnom postupku.

Dopunjen je član 44. Zakona tako da se, pored vojne dokumentacije, uvjerenje izdaje i na osnovu pravosnažnog rješenja donesenog u skladu sa članom 43. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.



Nova je i odredba da okolnosti nastanka ili pogoršanja oboljenja utvrđuje Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.



NIJE PRIHVAĆEN PRIJEDLOG ZA IZMJENU ZAKONA O KOMISIJI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE



Federalna vlada nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire koji je, po skraćenom postupku, predložio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Faruk Ćupina.



U mišljenu Vlade se navodi da član 17a. predstavlja klauzulu imuniteta koja je osnov za superviziju cjelokupnog tržišta kapitala, te je ugrađena i u zakone drugih supervizora nadležnih za finansijska tržišta u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Pogrešno se tumači da ova klauzula potpuno oslobađa uposlenike regulatora od krivične i građanske odgovornosti. Oslobađanje od odgovornosti moguće je samo u slučaju kada uposlenici regulatora počine krivično djelo u dobroj vjeri (naprimjer ako su rješavali u predmetu na osnovu krivotvorene ili lažne dokumentacije). No, nisu oslobođeni odgovornosti za krivična djela koja se mogu dokazati, kao što su mito i korupcija.



Pravni osnov za uvođenje klauzule imuniteta je u pravnoj stečevini Evropske unije, a za tržište kapitala to je Evropski autoritet za tržište kapitala (ESMA). Ova klauzula je ugrađena i u zakone koji uređuju rad drugih supervizora (banke i osiguranje) na temelju Bazelskih principa i Osnovnih principa osiguranja - ICP 2.



UREDBA O NAČINU UZIMANJA UZORAKA, KLASIRANJU I OBRAČUNU CIJENE MLIJEKA



Vlada Federacije BiH je, a na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donijela Uredbu o načinu uzimanja uzoraka, klasiranju i obračunu cijene mlijeka.



Uredbom je, uz ostalo, propisano da uzimanje uzoraka za ispitivanje kvaliteta mlijeka obavlja za to osposobljena osoba (uzorkovač) kojeg, na prijedlog prerađivača mlijeka, certificira ovlaštena laboratorija za pretragu mlijeka.



Osposobljavanje uzorkovača provode laboratorije koje su, u roku od šest mjeseci od početka primjene Uredbe, dužne uraditi recertifikaciju uzorkovača.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je ovlastilo tri laboratorije za kontrolu kvaliteta mlijeka (JU Veterinarski zavod Tuzla, Veterinarski zavod Bihać i Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo) koji, nakon kontrole sirovog mlijeka, vode i evidenciju koju na zahtjev dostavljaju nadležnom organu.



Nova uredba je donesena jer Uredba o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijena svježeg sirovog mlijeka nije bila usklađena s bh. Pravilnikom o sirovom mlijeku. Zbog te neusklađenosti laboratorije za kontrolu svježeg sirovog mlijeka i pojedine mljekare tražile su od resornog ministarstva otklanjanje nejasnoća u lancu kontrole mlijeka od farmera do mljekare.



Pošto Pravilnik o sirovom mlijeku ne propisuje načine uzimanja uzoraka za kontrolu i obračunavanja osnovne cijene mlijeka, Uredbom je prilagođena legislativa i ujednačeni kriteriji za sve subjekte koji se bave proizvodnjom, kontrolom i preradom mlijeka.



O radnom materijalu Uredbe, pod nazivom Instrukcija o primjeni Pravilnika o sirovom mlijeku, održan je sastanak s predstavnicima JU Veterinarski zavod Tuzla, Veterinarski zavod Bihać, Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, kao i mljekara Eko sir Puđa - Livno, Inmer - Gradačac, Milkos - Sarajevo, ZIM - Zenica i Meggle - Bihać.



NAGRADE USPJEŠNIM SPORTISTIMA, KLUBOVIMA, TRENERIMA I SAVEZIMA



Vlada Federacije BiH danas je donijela 26 pojedinačnih odluka na osnovu Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima.



Nagradu od 5.000 KM dobio je Taekwondo klub Novi Grad iz Sarajeva je, za osvojeno treće mjesto Nedžada Husića na Evropskom juniorskom prvenstvu za klubove u kategoriji do 51 kg, a 2.500 KM njegov trener.



Nagrade od po 15.000 KM za sezonu 2015/2016 dodijeljene su malonogometnom klubu Centar iz Sarajeva za osvojenu Premijer futsal ligu BiH, Hrvatskom športskom klubu Zrinjski iz Mostara za osvojeni naslov prvaka BH Telecom Premijer lige BiH u nogometu, Klubu sjedeće odbojke Spid iz Sarajeva za osvojeni naslov prvaka BiH, Hrvatskom ženskom rukometnom klubu Grude Autoherc iz Gruda za osvojenu titulu prvaka BiH u takmičenju Premijer lige BiH, Hrvatskom rukometnom klubu Izviđač iz Ljubuškog za osvojenu titulu prvaka BiH u muškoj konkurenciji, Udruženju SFK 2000 Sarajevo iz Sarajeva za osvojenu titulu prvaka BiH u takmičenju Premijer ženske lige BiH, Ženskom košarkaškom klubu Play off iz Sarajeva za osvajanje titule prvaka BiH.



Plivačkom savezu BiH za ostvarene seniorske državne rekorde u plivanju, dodijeljene su dvije nagrade od po 3.000 KM za reprezentativke Nejlu Karić (1.500 m slobodno) i Aminu Kajtaz (100 m delfin), te po 1.500 KM njihovim trenerima.



Za ispunjenje A norme reprezentativke Larise Cerić za nastup na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine, Džudo savezu Federacije BiH je pripala nagrada od 5.000 KM.

Isti iznos dodijeljen je i Karate klubu Šampion sa llidže za osvojenu srebrenu medalju reprezentativca Merisa Muhovića u kategoriji -84 kg na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu za seniore održanom u Francuskoj.



Za osvajanje titule ekipnog pobjednika Premijer lige BiH u brdskom biciklizmu u ženskoj konkurenciji za 2015. godinu, Klubu brdskog biciklizma Puls iz Sarajeva dodijeljeno je 7.000 KM.

Bokserski klub Čelik iz Zenice je, za naslov prvaka BiH Jasmina Mahalbašića za 2016. godinu u seniorskoj kategoriji do 60 kilograma, nagrađen sa 2.500 KM, a ista nagrada pripala je i Stonoteniskom klubu Spin 2012 iz Sarajeva za titulu pojedinačnog državnog prvaka za seniorke u sezoni 2015./2016. koju je osvojila Emina Hadžiahmetović. Ovom klubu dodijeljno je još 7.000 KM za osvajanje titule ekipnog prvaka BiH za seniorke u sezoni 2015./2016.



Stonoteniskom klubu Vogošća iz Vogošće je za osvajanje titule ekipnog prvaka BiH u kategoriji seniora za sezonu 2015./2016. dodijeljena nagrada od 7.000 KM.

Nagrade od 5.000 KM za osvojenu bronzanu medalju reprezentativca Tonija Miletića na Evropskom prvenstvu U-18 - Finska 2016 i 2.500 KM za njegovog trenera dodijeljene su Džudo savezu FBiH.



Teniskom klubu Classic iz Sarajeva je, za ispunjenje A norme reprezentativca Damira Džumhura za nastup na Olimpijskim igrama - Rio 2016. dodijeljeno 5.000 KM, a Stonoteniskom klubu ALADŽA-A iz Sarajeva 2.500 KM za osvajanje pojedinačnog državnog prvenstva za seniore u sezoni 2015./2016. Admira Duranspahića.



Bokserskom klubu Ilidža su, za osvojene naslove prvaka BiH u seniorskoj konkurenciji za 2016. godinu Adema Fetahovića (do 69 kg) i Džemala Bošnjaka (do 81 kg) pripale dvije nagrade od po 2.500 KM. Iste nagrade pripale su Bokserskom klubu Mostar iz Mostara za osvojeni naslov prvaka BiH Elvira Šendre za 2016. godinu u seniorskoj kategoriji do 91 kg, kao i Udruženju Kamp-sport Peljto iz Sarajeva za osvojeni naslov prvaka BiH Alija Ježa za 2016. godinu u seniorskoj kategoriji do 75 kg, Bokserskom klubu Novi Grad iz Sarajeva za osvojeni naslov prvaka BiH Harisa Mešanovića u seniorskoj kategoriji do 64 kg, Taekwondo klubu Poskok iz Posušja za osvojeni naslov prvaka BiH Antonia Jaže za 2016. godinu u kategoriji seniora preko 80 kg, kao i Taekwondo klubu Magone iz Livna za osvojeni naslov prvakinje BiH Ivane Džeko za 2016. u seniorskoj kategoriji do 62 kg.

Atletskom savezu BiH je, za ostvarene olimpijske norme bacača kugle Kemala Mešića i Mesuda Pezera za nastup na Olimpijskim igrama - Rio 2016. dodijeljeno dva puta po 5.000 KM.



ODLUKA O OSNIVANJU RADNIH GRUPA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE IZ FBiH



Današnjom Odlukom, Federalna vlada je osnovala radne grupe za evropske integracije iz Federacije BiH, te utvrdila djelokrug rada i njihov sastav.



Ove radne grupe čine integralan dio radnih grupa koje će biti imenovane u skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH i vršiti poslove iz nadležnosti Vlade FBiH, federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija. Poslove će radne grupe obavljati u skladu sa smjernicama, metodologijama i preporukama federalnih organa uprave iz kojih dolaze, Ureda Vlade FBiH za evropske integracije, a uz saglasnost Ureda premijera FBiH.

Odlukom su, u skladu s potrebama procesa evropskih integracija, osnovane dvije radne grupe - za političke i za ekonomske kriterije, a čine ih predstavnici federalnih organa uprave prema njihovim zakonom utvrđenim nadležnostima.



Radna grupa za ekonomske kriterije sastavljena je od 33 grupe, a svaka je zadužena za konkretnu oblast, kao što su slobodno kretanje roba, radnika i kapitala, javne nabavke, za pravo privrednih društava, intelektualno vlasništvo, konkurencija, finansijske usluge, informaciono društvo i mediji, poljoprivreda i ruralni razvoj, transportna politika, energija, porezna, monetarna i ekonomska politika, i tako dalje.



Predsjedavajući i koordinatori radnih grupa dužni su da obavezno ostvaruju redovnu saradnju sa Uredom Vlade FBiH za evropske integracije s ciljem realizacije zaduženja zbog kojih su radne grupe i osnovane.



Uz praćenje njihovog rada, Ured za EU integracije pruža radnim grupama stručnu podršku kroz donošenje smjernica, instrukcija i drugih dokumenata. Dokumenti koje priprema Ured za EU integracije prenose preporuke i zahtjeve Evropske komisije ili obaveze nastale u procesu implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Evropske unije.

Propisana je, također, obaveza federalnih organa uprave da, na zahtjev radnih grupa, pruže svu potrebnu stručnu pomoć o pitanjima iz djelokruga njihovog rada.

Ukoliko neka radna grupa ocijeni da je određeno pitanje u nadležnosti druge radne grupe, to pitanje zajednički treba da riješe predsjednici tih radnih grupa, a ako ne mogu postići dogovor, dužni su bez odlaganja o tome obavijestiti Vladu FBiH koja rješava o sukobu nadležnosti.



INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA ZA DOSTAVU ODGOVORA NA UPITNIK EUROPSKE KOMISIJE



Federalna vlada usvojila je Informaciju o aktivnostima za dostavu odgovora na Upitnik Europske komisije i zadužila organe uprave Federacije BiH da učestvuju u radnim sastancima za davanje odgovora na Upitnik EK u skladu sa svojim nadležnostima.



Organi uprave Federacije BiH su obavezani da se pridržavaju zadatih rokova za dostavu informacija za odgovore na pitanja iz Upitnika EK, a nadležne institucije da pripremljene doprinose na pitanja dostave Uredu Vlade FBiH za europske integracije u dogovorenom roku, a najkasnije do 31.1.2017. godine.



Nadležne institucije sa svih nivoa vlasti u Federaciji BiH su zadužene da prilikom pripreme odgovora koriste za to predviđeni informacioni sistem i da, uz stručnu pomoć Direkcije za europske integracije, osiguraju nedostajuće prevode akata na engleski jezik koje će dostaviti kao anekse uz odgovore na Upitnik.



INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U PROCESU USKLAĐIVANJA I PREVOĐENJA ZAKONODAVSTVA FBiH S PRAVNOM STEČEVINOM EU



Razmatrajući Informaciju o potrebnim aktivnostima u procesu usklađivanja i prevođenja zakonodavstva Federacije BiH, Vlada FBiH je zadužila federalne organe uprave i upravne organizacije da, u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Ustavom, zakonom i drugim propisima, intenziviraju saradnju sa upravnim organima na svim nivoima vlasti, posebno s kantonalnim organima uprave, međusobno obavještavanje, dogovaranje, razmjenu iskustava i stručnu pomoć u postupku usklađivanja propisa Federacije BiH s pravnom stečevinom EU.



Federalni organi uprave i upravne organizacije su zaduženi da osiguraju odgovarajuće kapacitete neophodne za proces prevođenja pravnih propisa u Federaciji BiH na engleski jezik za potrebe usklađivanja s pravnom stečevinom EU, a njihovi rukovodioci da osiguraju državnim službenicima koji direktno rade na poslovima uskladivanja zakonodavstva korištenje pomoći koju pruža TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange). To je instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija i pomoć novim državama članicama i zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblastima preuzimanja zakonodavstva EU i njegovog provođenja u domaći pravni sistem.



ANALIZA PREPORUKA EK IZ „IZVJEŠTAJA O BiH ZA 2016. GODINU“



Federalna vlada prihvatila je Analizu preporuka Europske komisije u radnom dokumentu „Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu“ i zadužila nadležna federalna ministarstva i druge institucije iz svoje nadležnosti omoguće provođenje preporuka sadržanih u ovom dokumentu.



Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije je obavezan da ovaj zaključak dostavi nadležnim institucijama radi provedbe i da o ovoj analizi i zaključcima informira komisije za europske integracije Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.



METODOLOGIJA I SMJERNICE ZA IZRADU ODGOVORA IZ UPITNIKA EUROPSKE KOMISIJE



Federalna vlada je usvojila Metodologiju pripreme i Smjernice za izradu odgovora na pitanja iz Upitnika Europske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo u Europskoj uniji”, sukladno preporukama Vijeća ministara BiH.



Nadležna federalna ministarstva i druge institucije Vlada je zadužila da ovu metodologiju i smjernice primjenjuju pri odgovaranju na Upitnik Europske komisije.

Ured Vlade FBiH za europske integracije će o ovome izvijestiti Direkciju za europske integracije Vijeća ministara BiH.



Priprema odgovora na pitanja iz Upitnika Europske komisije je jedan od najvažnijih i najkompleksnijih zadataka za državnu upravu u procesu europskih integracija. Na osnovu odgovora koje institucije u BiH pripreme, Europska komisija će pripremiti analitičko izvješće koje će pratiti mišljenje o spremnosti BiH za dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU.

Stoga je od ključne važnosti da odgovori budu pripremljeni kvalitetno, jasno, točno, na metodološki jednak način, da budu međusobno usuglašeni, da se ne ponavljaju i ne budu u suprotnosti u različitim radnim skupinama i da budu pripremljeni u definiranom roku. Zbog toga je i utvrđena Metodologija koje se trebaju pridržavati svi sudionici u procesu pripreme odgovora.



OSNOVANA KOMISIJA ZA PRAĆENJE IZVRŠAVANJA OBAVEZA U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA



Vlada Federacije BiH osnovala je Komisiju za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije kao stalno radno tijelo Federalne vlade sa zadatkom da, do konačnog konstituiranja Ureda Vlade Federacije BiH za evropske integracije, prati provođenje zaključaka Vlade FBiH i drugih obaveza koje se odnose na proces pripreme i usklađivanja odgovora na Upitnik Evropske komisije, uključujući i osiguranje prevođenja propisa iz nadležnosti resornih federalnih organa, i mjesečno informira Vladu o stanju provođenja obaveza federalnih organa.



U Komisiju su imenovani Adnan Tatar (predsjednik) iz Ureda Vlade Federacije za evropske integracije, Goran Miraščić iz Ureda Premijera Federacije BiH, Saida Kastrat iz Kabineta zamjenika premijera FBiH i federalnog ministra rada i socijalne politike i Ana Zamboli iz Kabineta zamjenika premijera i federalnog ministra finansija (članovi).



PRIHVAĆEN PRIJEDLOG AKCIONOG PLANA ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE U BiH ZA PERIOD 2014-2018



Vijeće ministara BiH je u trećem kvartalu 2015. godine usvojilo usaglašeni tekst Strategije za reformu sektora pravde u BiH za period 2014-2018. godina, na koji su prethodno svoju saglasnost dale vlade entiteta. Vijeće ministara BiH je 15.9.2016. godine obavilo raspravu o Prijedlogu akcionog plana za provedbu ove strategije, ali je izjašnjavanje o njemu odgođeno radi obavljanja dodatnih konsultacija, kao i pribavljanja mišljenja nadležnih entitetskih ministarstava.



Razmatrajući Prijedlog akcionog plana, a uvažavajući mišljenje Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici prihvatila Prijedlog akcionog plana za provođenje Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period 2014-2018.



Ovaj akcioni plan će biti provođen u strateškim oblastima pravosuđa, izvršenja krivičnih sankcija u BiH, pristupa pravdi u BiH, podrške ekonomskom razvoju u BiH, te koordiniranom, dobro upravljanom i odgovoranom sektoru.



IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FBIH PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA



Vlada Federacije usvojila je izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa održane 6.12.2016. godine.

Na ovoj aukciji ponuđeno je 3.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, što ukupno iznosi 30.000.000 KM, s rokom dospijeća 182 dana putem metode višestrukih cijena.



Za vrijeme trajanja aukcije pristigle su dvije ponude za kupovinu 500 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 5.000.000 KM. Prihvaćene su sve ponude za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 500 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 5.000.000 KM, što predstavlja 16,67 posto planiranog obima emisije.



Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,4299 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 1,15 posto na godišnjem nivou.

Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 4.971.492,50 KM. Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 7.6.2017. godine.



PREDLOŽENO PRIVREMENO RJEŠENJE ZA PRISILNI SMJEŠTAJ NEUBROJIVIH OSOBA KOJE SU POČINILE KAZNENO DJELO



Federalna vlada je usvojila informaciju o aktivnostima Interresorne radne skupine za prijedlog rješavanja smještaja osoba koje su kazneno djelo počinile u stanju neubrojivosti, a izrečena im je mjera prisilnog smještaja u zdravstvenu ustanovu.



Radna skupina je iznašla privremeno rješenje za smještaj sedam forenzičkih pacijenata iz KPZ Tuzla i to u Psihijatrijsku bolnica Kantona Sarajevo, do početka rada Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac.



Danas je Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH zadužen da, u njeno ime, zatraži od Vlade Tuzlanskog kantona da, u koordinaciji s Federalnim ministarstvom pravde, premjesti ovih sedam pacijenata iz KPZ Tuzla u Psihijatrijsku bolnicu Kantona Sarajevo. Također, treba osigurati financijska sredstva za smještaj pacijenata u zdravstvenu ustanovu, sukladno Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, prema kojem troškovi provedbe mjere sigurnosti obveznog psihijatrijskog liječenja padaju na teret proračuna kantona prema mjestu prebivališta smještene osobe, a ako je prebivalište nepoznato prema mjestu posljednjeg boravišta.



U slučaju da ovo ne bude učinjeno, treba iznaći smještajne kapacitete u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi na području Tuzlanskog kantona,

Interresorna radna skupina zadužena je da nastavi tražiti trajno rješenje smještajnih kapaciteta za provođenje mjere sigurnosti obveznog psihijatrijskog liječenja osoba sa duševnim smetnjama s prebivalištemem/boravištem na području Federacije BiH, te da o tome pravodobno izvjesti Vladu FBiH.



Prema podacima općinskih sudova utvrđeno je da na području Federacije 40 osoba čeka na izvršenje mjere obveznog psihijatrijskog liječenja, a na izvršenje jera liječenj aod ovisnosti čeka 36 osoba. Također, u KPZ Zenica na Odjeljenju obveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja – Forenzika boravi 16 pacijenata.



Sjednica Vlade FBiH je u toku.

