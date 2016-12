Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) na današnjoj sjednici usvojila je većinom glasova rebalans budžeta za 2016. godinu u iznosu od 201 milion maraka.

Foto: FENA

Usvojen je i jedan amandman na rebalans kojim je za 200 000 maraka uvećana stavka tekuće rezerve, a umanjena stavka vansudskih nagodbi.



Po riječima kantonalnog ministra finansija Adnana Faladžića, amandman se odnosio na izmirenje još nekih neplaniranih obaveza koje nisu bile predviđene rebalansom budžeta.



Premijer Vlade HNK-a Nevenko Herceg izjavio je nakon sjednice kako je rebalans proračuna uistinu najbolja ocjena rada vlasti, posebno izvršne, dodavši kako proračun nije idealan, ali da je ocijenjen odličnim ili vrlo dobrim od strane i pozicije i opozicije.



- Do sada nije bila praksa da u jednoj godini rebalansiramo proračun ka gore, uglavnom je proračun išao na niže i dolje, a ove godina smo ga povećali za nekih 12 miliona maraka. Na taj način smo riješili brojne tekuće stvari ali i mnoge dubioze - kazao je Herceg.



Govoreći o rješavanju obaveza, kazao je kako su ove godine preuzeli na sebe prijevoz učenika osnovnih škola, što je do sada bila obaveza jedinica lokalne samouprave, zatim obnovu nekoliko javnih objekata i škola, te da rješavaju izvršne sudske presude kojih su, kako je kazao, ove godine riješili na razini 2 miliona maraka, te zaknjižili sedam miliona maraka.



- Naš proračun je u potpunosti održiv u postojećim fiskalnim okolnostima. Do sada smo samo govorili o stabilizacijskim i socijalnim proračunima, a dogodine već možemo razmišljati da za 2017. godinu imamo jedan razvojni proračun gdje ćemo po prvi put od kad postoji županija predvidjeti poticajna sredstva za razvoj poljoprivrede, turizma, gospodarstva i drugo - ocijenio je Herceg.



Premijer je kazao kako bi kantonalna Vlada na večerašnjoj sjednici trebala utvrditi Nacrt budžeta HNK za 2017. godinu koji bi se iduće sedmice trebao naći na skupštinskim klupama.

(FENA)