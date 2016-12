Potpredsjednik bh.entiteta Republika Srpska Ramiz Salkić izjavio je Feni da ni sada, ni ubuduće, za Bošnjake 9.januar nije prihvatljiv kao dan tog entiteta.

Ramiz Salkić / 24sata.info

-Svaka pomisao na 9.januar Bošnjake vraća na teška dešavanja progona, etničkog čišćenja i genocida koji je počinjen nad njima tokom rata na prostoru ovog entiteta - rekao je Salkić.



Imajući u vidu način rada Ustavnog suda RS-a, nažalost, kazao je, nije iznenađujuća današnja odluka te pravosudne institucije da, Zakonom o Danu RS-a, koji je Narodna skupština izglasala na sjednici 25. oktobra 2016. godine, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.



-Ako imamo u vidu način izbora sudija i sam rad Ustavnog suda RS-a, bilo je očekivati da on po ovom, ali i drugim važnim pitanjima, nikada neće ocijeniti zaštitu vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda i prihvatiti zahtjeve Kluba Bošnjaka - dodao je Salkić.



Ukazao je da Ustavni sud RS-a radi po poslovniku koji je suprotan Ustavu i zakonu.



-Stoga o ispravnosti odluka tog suda dovoljno govori politika koja je inkorporirana u rad te pravosudne istitucije - rekao je Salkić.



Naveo je da se treba nastojati tražiti datum koji će biti prihvatljiv za sve građane.



Klub Bošnjaka smatra da je Dan RS-a, koji se po spornom zakonu obilježava i praznuje 9. januara, neprihvatljiv za bošnjački narod, jer se na ovaj način krše prava Bošnjaka, kao konstitutivnog naroda, da budu jednakopravni i jednako tretirani u smislu promoviranja kulture, tradicije, vjere i kulturnog naslijeđa.



Ukazali su da je odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine utvrđena neustavnost odredbe o 9. januaru kao Danu Republike, zbog čega taj datum nije prihvatljiv kao Dan RS-a.



Međutim, Vijeće Ustavnog suda RS-a je odlučilo da iz sadržaja osporenog Zakona ne proizilazi da on diskriminiše ili dovodi u podređeni položaj bilo koji konstitutivni narod u RS-u u pravu na uživanje garancija iz kruga vitalnih nacionalnih interesa definiranim Ustavom RS-a.



Sadržaj ovog zakona, prema ocjeni Vijeća Ustavnog suda RS-a, ne sadrži vjerske, niti nacionalne elemente koji bi mogli dovesti do eventualne dominacije konstitutivnog srpskog naroda u promoviranju kulture, tradicije ili vjere, kako to smatra Klub delegata bošnjačkog naroda.



-Naprotiv, Zakonom je propisano da se Dan RS-a obilježava i praznuje kao sekularni praznik, što znači da nema religijskih, ni nacionalnih dimenzija, već da podjednako tretira sve građane. Zbog toga, Vijeće smatra da nema uporište stav podnosioca zahtjeva da se ovaj praznik odnosi samo na srpski narod - saopćeno je iz Ustavnog suda RS-a.



(FENA)