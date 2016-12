Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda RS utvrdilo je da Zakonom o Danu Republike Srpske, koji je Narodna skupština izglasala na sjednici održanoj 25. oktobra, nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.

Ustavni sud RS

Vijeće je ocijenilo da iz sadržaja osporenog Zakona ne proizlazi da on diskriminiše ili dovodi u podređen položaj bilo koji konstitutivni narod u Srpskoj u pravu na uživanje garancija iz kruga vitalnih nacionalnih interesa definisanim Ustavom Srpske.



"Sadržaj ovog zakona ne sadrži vjerske, niti nacionalne elemente koji bi mogli dovesti do eventualne dominacije konstitutivnog srpskog naroda u promovisanju kulture, tradicije ili vjere, kako to smatra Klub delegata bošnjačkog naroda. Naprotiv, Zakonom je propisano da se Dan Republike obilježava i praznuje kao sekularni praznik, što znači da nema religijskih, ni nacionalnih dimenzija, već da podjednako tretira sve građane", saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.



Vijeće smatra da nema uporište stav podnosioca zahtjeva da se ovaj praznik odnosi samo na srpski narod, kao i da se u obrazloženju o povredi vitalnog nacionalnog interesa iznose u znatnoj mjeri politički stavovi, a nedostaje pravna argumentacija.



Klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske podnio je ranije ovom vijeću zahtjev za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda u vezi sa navedenim zakonom.



Podnosilac je u predmetnom zahtjevu istakao da sadržaj osporenog zakona predstavlja povredu vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, te da su njime povrijeđena ljudska prava i osnovne slobode propisane Ustavom, jer se Dan Republike obilježava i praznuje 9. januara, što je, kako su naveli, neprihvatljivo za bošnjački narod.



U zahtjevu Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Srpske ukazano je i na Odluku Ustavnog suda BiH kojom je utvrđena neustavnost odredbe o 9. januaru kao Danu Republike.





(SRNA)