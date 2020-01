Većina ljudi voli spavati na trbuhu jer se tako njihovo tijelo maksimalno opušta i taj položaj pomaže da lakše utonu u san. Ipak, stručnjaci upozoravaju da bi neke boli i simptomi koje osjećate mogli biti prouzročeni upravo time.

Tako je za one s apnejom ovaj položaj spavanja odličan, on može prouzročiti druge probleme, a prvi od njih je bol u leđima. Kako biste mogli normalno disati morate, naravno, okrenuti glavu u stranu, a taj položaj vrata nije dobar, prenosi Večernji list.



"Mišići vrata se istežu i to utječe na ukočenost, bol u vratu i glavobolje. Povećava se pritisak duž živaca koji izlaze iz kralježnice, što može izazvati ukočenost i trnce koji zrače prema vratu i u ruke. Uz to, kada spavate na trbuhu, vaše tijelo može upasti u madrac, a tako neće biti podržana prirodna krivulja kralježnice i bit će povećan pritisak na lumbalni dio kralježnice", tvrdi Eric Nance, ortopedski kirurg.



Spavanje s licem na jastuku može utjecati na prištiće i akne s obzirom na to da ulja i prljavština iz jastuka i kose začepljuju vaše pore.



"Proizvodi za kosu, pogotovo ulja i serumi, prenose se na jastuk, a s jastuka na čelo i najčešće prouzročuju nastanak prištića."



Nance savjetuje da spavate na boku i stavite jastuke između nogu i ruku. Ako baš nikako ne možete odustati od ovog položaja pri spavanju, nabavite kvalitetan madrac i ne prevelik jastuk.





